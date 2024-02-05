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Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

 Стало известно сколько детей родилось в Пермском крае за месяц

Самой молодой маме было 14 лет. Сколько детей родилось в Пермском крае за месяц

5 февраля 2024, 04:24
Фото: ideogram.ai

 Стало известно сколько детей родилось в Пермском крае за месяц

Рождаемость традиционно снижается.
Сюжет
Дети

За январь 2024 года в Пермском крае родилось 1 809 детей, в том числе 22 двойни. При этом за январь 2023 года родилось на 128 детей больше — 1 937, в том числе 17 двоен. Сохраняется тенденция с тем, что мальчиков рождается больше, чем девочек: 924 против 885.

Больше всего детей за январь родилось у матерей в возрасте от 30 до 34 лет — 451. Самой молодой матери было всего лишь 14 лет, самой взрослой — 47 (она родила 12 ребенка), сообщает пресс-служба краевого ЗАГС. Самому взрослому отцу — 68 лет, самым молодым — по 17 лет. 

Рождаемость снижается в Прикамье и РФ уже не первый год. Для борьбы с этим в некоторых регионах вводят штрафы за склонение к аборту. Об этой инициативе недавно заговорили и в Пермском крае.

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#Пермь#Пермский край#Дети#Демография#Рождаемость#Аборты#Аборт
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