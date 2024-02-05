Самой молодой маме было 14 лет. Сколько детей родилось в Пермском крае за месяц

За январь 2024 года в Пермском крае родилось 1 809 детей, в том числе 22 двойни. При этом за январь 2023 года родилось на 128 детей больше — 1 937, в том числе 17 двоен. Сохраняется тенденция с тем, что мальчиков рождается больше, чем девочек: 924 против 885.