Следователи проводят проверку по факту нападения собаки на девочку в Перми

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
В Орджоникидзевском районе Перми следователями следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю производится проверка в связи с нападением собак на девочку. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
По данным СМИ, в вечернее время 4 февраля в Орджоникидзевском районе Перми собака напала на несовершеннолетнюю, причинив последней телесные повреждения.
Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.