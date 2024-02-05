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Updated Сегодня, 10:24

Известно, кто стал новым замруководителя администрации Дзержинского района Перми

Стало известно имя нового замруководителя администрации Дзержинского района Перми

5 февраля 2024, 10:22
Фото: 1MI

Известно, кто стал новым замруководителя администрации Дзержинского района Перми

Прошлый замруководителя не может занимать должности на госслужбе ближайшие четыре года.

Первым замглавы администрации Дзержинского района Перми назначен Дмитрий Ракицкий. Он приступил к выполнению должностных обязанностей еще 1 февраля, сообщает издание «КоммерсантЪ-Прикамье».

Ранее первым замом руководителя районной администрации был Николай Ракинцев, ранее осужденный за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). В сентябре Дзержинский районный суд запретил ему в течение четырех лет занимать должности на госслужбе, в ноябре он уволился из администрации

Дмитрий Ракицкий курирует вопросы благоустройства, ЖКХ, градостроительства, жилищных, земельных и имущественных отношений, потребительского рынка, общественной безопасности, а также призыва на военную службу.

Пермский краевой суд не отменил приговор Николаю Ракинцеву за превышение полномочий
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