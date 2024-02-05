Стало известно имя нового замруководителя администрации Дзержинского района Перми

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Первым замглавы администрации Дзержинского района Перми назначен Дмитрий Ракицкий. Он приступил к выполнению должностных обязанностей еще 1 февраля, сообщает издание «КоммерсантЪ-Прикамье».
Ранее первым замом руководителя районной администрации был Николай Ракинцев, ранее осужденный за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). В сентябре Дзержинский районный суд запретил ему в течение четырех лет занимать должности на госслужбе, в ноябре он уволился из администрации
Дмитрий Ракицкий курирует вопросы благоустройства, ЖКХ, градостроительства, жилищных, земельных и имущественных отношений, потребительского рынка, общественной безопасности, а также призыва на военную службу.