Стало известно имя нового замруководителя администрации Дзержинского района Перми

Ранее первым замом руководителя районной администрации был Николай Ракинцев, ранее осужденный за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). В сентябре Дзержинский районный суд запретил ему в течение четырех лет занимать должности на госслужбе, в ноябре он уволился из администрации