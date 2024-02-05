Стало известно, сколько избирательных участков в Прикамье можно будет увидеть онлайн

В одной из центральных локаций Перми будет организована круглосуточная работа Центра общественного наблюдения (видеонаблюдения), где можно будет в любое время в дни голосования посмотреть прямую трансляцию или любой промежуток времени в дни голосования с избирательных участков, обещают в крайизбиркоме.