Стало известно, сколько избирательных участков в Прикамье можно будет увидеть онлайн

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В Пермском крае на выборах президента Российский Федерации будут применяться видеонаблюдение и видеофиксация на всех участковых избирательных комиссиях (УИК). С части УИК будет организована прямая трансляция, сообщают в крайизбиркоме.
Прямая трансляция на портал видеонаблюдения будет организована с 881 УИК, на которых голосует порядка 80% избирателей. Еще 50 территориальных избирательных комиссий и 867 УИК будут оборудованы средствами видеофиксации с круглосуточной записью всего происходящего на участках в круглосуточном режиме.
В одной из центральных локаций Перми будет организована круглосуточная работа Центра общественного наблюдения (видеонаблюдения), где можно будет в любое время в дни голосования посмотреть прямую трансляцию или любой промежуток времени в дни голосования с избирательных участков, обещают в крайизбиркоме.
Кроме того, рассматривается возможность открытия филиалов Центра общественного наблюдения в муниципалитетах Пермского края.