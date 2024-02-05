properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Стало известно, сколько избирательных участков в Прикамье можно будет увидеть онлайн

Стало известно, сколько избирательных участков в Прикамье можно будет увидеть онлайн

5 февраля 2024, 12:34
Фото: properm.ru
Часть участков будут оборудованы устройствами видеозаписи без передачи на портал видеонаблюдения.
Сюжет
Выборы

В Пермском крае на выборах президента Российский Федерации будут применяться видеонаблюдение и видеофиксация на всех участковых избирательных комиссиях (УИК). С части УИК будет организована прямая трансляция, сообщают в крайизбиркоме.

Прямая трансляция на портал видеонаблюдения будет организована с 881 УИК, на которых голосует порядка 80% избирателей. Еще 50 территориальных избирательных комиссий и 867 УИК будут оборудованы средствами видеофиксации с круглосуточной записью всего происходящего на участках в круглосуточном режиме.

В одной из центральных локаций Перми будет организована круглосуточная работа Центра общественного наблюдения (видеонаблюдения), где можно будет в любое время в дни голосования посмотреть прямую трансляцию или любой промежуток времени в дни голосования с избирательных участков, обещают в крайизбиркоме.

Кроме того, рассматривается возможность открытия филиалов Центра общественного наблюдения в муниципалитетах Пермского края.

Читайте также:
Пермская фабрика «Гознака» передала ЦИКу более 113 миллионов специальных марок
#Политика#Выборы#Видеонаблюдение#Крайизбирком#Запись с камер видеонаблюдения
Подпишитесь
Давние коммерческие связи. По делу о налоговой недоимке за сыр назначили экспертизу
Сегодня, 13:04
Ремонт набережной Камы до Мотовилихинских заводов будет делать «ТехДорГрупп»
Сегодня, 12:57
Пермское предприятие «Метафракс Кемилакс» передано в управление «Росхиму»
Сегодня, 10:57
Стало известно имя нового замруководителя администрации Дзержинского района Перми
Сегодня, 10:22
Пермских перевозчиков наказали на 46 миллионов рублей. За что их штрафовали
Сегодня, 10:32
Мошенники захватили аккаунт чиновника, который отвечает за сотни тысяч пермяков
Сегодня, 11:09