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Стало известно, сколько жителей Пермского края удалось вернуть из плена с начала СВО

Стало известно, сколько жителей Пермского края удалось вернуть из плена с начала СВО

5 февраля 2024, 08:54
Фото: 1MI
Последний обмен военнопленными состоялся в конце января.

В Пермский край с начала СВО вернулись 25 военнослужащих, которые были в украинском плену. Статистикой поделился уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко с изданием «Новый компаньон».

Специальная военная операция России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Точное количество участников СВО из Прикамья неизвестно, как и точное число российских военных, задействованных в спецоперации. Также нет данных и о числе погибших.

Последний обмен, о котором известно, был в конце января. Тогда из плена в Россию вернулись восемь жителей Пермского края.

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#Военная операция на Украине#Пермь#Омбудсмен#Плен#Специальная военная операция#Украинский плен
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