Технический специалист дал советы, как подготовить автомобиль к долгому путешествию

В первую очередь нужно проверить уровень масла и других жидкостей в двигателе. Это поможет убедиться, что все работает правильно и не возникнет неприятностей посреди пути. Также стоит обратить внимание на состояние аккумулятора и системы зарядки, чтобы избежать проблем с запуском, пишет pravda.ru.