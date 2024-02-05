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В Перми продают семейный банный комплекс за 50 млн рублей

У Красавинского моста продают семейный комплекс отдыха за 50 млн рублей

5 февраля 2024, 07:57
Фото: avito.ru

В Перми продают семейный банный комплекс за 50 млн рублей

Причиной продажи указан переезд.

В деревне Берег Камы, недалеко от Красавинского моста, продается семейный комплекс отдыха «Очаг» (Таможенная, 37а). Целью сделки указана продажа бизнеса и переезд, сообщается на сайте Avito.ru. Автор объявления оценивает готовый бизнес в 50 млн рублей, обратил внимание «Новый компаньон».

В готовый бизнес входят четыре банных комплекса с теплыми закрытыми беседками с мангальной зоной и четыре теплых бассейна с подогревом. Для проведения мероприятий к услугам покупателя есть закрытый теплый банкетный зал с вместимостью 80-100 человек. На территории семейного комплекса отдыха расположены двухэтажное здание с оборудованной кухней, беседка с печью для лаваша и хлеба, а также тандыром. Помимо этого, в стоимость комплекса входят две закрытые беседки для сдачи в аренду и постройка для сотрудников администрации.

Фото: avito.ru

Территория комплекса — более 30 соток. По словам автора объявления, на участке есть место для новых построек и расширения бизнеса, но можно начать зарабатывать уже с первого места. У бизнеса есть база постоянных клиентов, развитые аккаунты в соцсетях и сайт. Автор публикации на Avito.ru утверждает, что стоимость постройки аналогичного комплекса сейчас будет существенно дороже.

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#Недвижимость#Общество#Пермь#Коммерческая недвижимость
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