У Красавинского моста продают семейный комплекс отдыха за 50 млн рублей

В готовый бизнес входят четыре банных комплекса с теплыми закрытыми беседками с мангальной зоной и четыре теплых бассейна с подогревом. Для проведения мероприятий к услугам покупателя есть закрытый теплый банкетный зал с вместимостью 80-100 человек. На территории семейного комплекса отдыха расположены двухэтажное здание с оборудованной кухней, беседка с печью для лаваша и хлеба, а также тандыром. Помимо этого, в стоимость комплекса входят две закрытые беседки для сдачи в аренду и постройка для сотрудников администрации.