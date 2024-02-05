Участница шоу «Голос» поблагодарила Пермь за поддержку

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Пермячка Ирина Зорина прошла в следующий этап 12 сезона шоу «Голос» на Первом канале. Она исполнила песню Sam Brown — Stop. Зорина попала в команду певца Владимира Преснякова.
В социальных сетях пермячка поблагодарила земляков за поддержку: «Благодарю мою дорогую любимую Родину — город Пермь! Вышло кучу статей, я попала во множество пабликов. Я говорю вам искреннее спасибо», — написала Зорина в своих социальных сетях.
Ирина Зорина родилась в краевой столице, но сейчас живет в Москве.