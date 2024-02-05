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Участница шоу «Голос» поблагодарила Пермь за поддержку

Участница шоу «Голос» поблагодарила Пермь за поддержку

5 февраля 2024, 03:25
Фото: vk.com/zorinasinger
Попасть в следующий этап шоу пермячке удалось с песней британской исполнительницы.

Пермячка Ирина Зорина прошла в следующий этап 12 сезона шоу «Голос» на Первом канале. Она исполнила песню Sam Brown — Stop. Зорина попала в команду певца Владимира Преснякова.

В социальных сетях пермячка поблагодарила земляков за поддержку: «Благодарю мою дорогую любимую Родину — город Пермь! Вышло кучу статей, я попала во множество пабликов. Я говорю вам искреннее спасибо», — написала Зорина в своих социальных сетях.

Ирина Зорина родилась в краевой столице, но сейчас живет в Москве.

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