В марте в Москве будет представлен спектакль по рассказам пермяка Павла Селукова

Постановка пройдёт в пространстве «Внутри» (независимый театр на ул. Казакова, 8/3). Режиссер Денис Парамонов (уроженец Тольятти, выпускник Мастерской Олега Кудряшова) нашел в сборнике пермяка то, что долго искал, — портрет своего современника, родившегося и выросшего в похожих обстоятельствах, который интуитивно ищет во тьме свет. Собирательный лирический герой этих рассказов не может вырваться из условной Пролетарки, он растет, взрослеет, влюбляется, теряет любовь, стареет, ищет свое место в той жизни, которую не силах поменять, но в силах остаться человеком, любить, сострадать, спасать.