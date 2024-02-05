В марте в Москве будет представлен спектакль по рассказам пермяка Павла Селукова

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:40
Режиссёр Денис Парамонов 2 марта представит публике в Москве спектакль «Добыть Тарковского» (18+), основанный на рассказах из одноимённого сборника пермского писателя Павла Селукова. Об этом сообщает сайт театра.
Постановка пройдёт в пространстве «Внутри» (независимый театр на ул. Казакова, 8/3). Режиссер Денис Парамонов (уроженец Тольятти, выпускник Мастерской Олега Кудряшова) нашел в сборнике пермяка то, что долго искал, — портрет своего современника, родившегося и выросшего в похожих обстоятельствах, который интуитивно ищет во тьме свет. Собирательный лирический герой этих рассказов не может вырваться из условной Пролетарки, он растет, взрослеет, влюбляется, теряет любовь, стареет, ищет свое место в той жизни, которую не силах поменять, но в силах остаться человеком, любить, сострадать, спасать.
Кроме того, режиссер увидел в этом тексте много возможностей для театральной фантазии и игры. Эскиз спектакля был представлен на Лаборатории экспериментального театра «АРТХАБ» в МХТ по теме «В поисках комедии». «Можно отправиться на поиски комедии, а по дороге найти что-то совсем другое. Пожалуй, мы набрели на трагикомедию человека в поисках себя», — говорит Денис Парамонов.
В спектакле, куда войдут шесть рассказов из сборника, заняты актеры МХТ им. Чехова Кузьма Котрелев, Дмитрий Сумин, Мария Сокольская, Владислава Сухорукова, Антон Лобан и Александр Поршин.
Представление, которое состоится в начале марта, — уже вторая постановка по рассказам Селукова. Как пояснял писатель «Новому компаньону», в прошлом году спектакль «Добыть Тарковского» ставили в рамках арт-лаборатории МХТ им. Чехова, а сейчас будет полноценная постановка.