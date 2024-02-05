В МЧС Прикамья предупреждают об опасных отложениях снега и льда

В связи с погодными условиями возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, увеличение заторов и количества ДТП. В пресс-службе регионального МЧС просят жителей Прикамья быть осторожными на дорогах и при авариях на системах электроснабжения обесточить все электроприборы. Также избегайте нахождения рядом с ветвями деревьев, конструкциями и крышами домов, с которых может упасть снег или лед.