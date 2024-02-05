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В МЧС предупредили жителей Прикамья о гололедно-изморозевых отложениях 6 февраля

В МЧС Прикамья предупреждают об опасных отложениях снега и льда

5 февраля 2024, 09:42
Фото: 1MI

В МЧС предупредили жителей Прикамья о гололедно-изморозевых отложениях 6 февраля

О ЧП сообщайте по номеру 112.

Завтра, 6 февраля, в отдельных районах Пермского края ожидается неблагоприятная погода. Синоптики прогнозируют гололедно-изморозевые отложения на крышах зданий, линиях электропередач и дорогах.

В связи с погодными условиями возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, увеличение заторов и количества ДТП. В пресс-службе регионального МЧС просят жителей Прикамья быть осторожными на дорогах и при авариях на системах электроснабжения обесточить все электроприборы. Также избегайте нахождения рядом с ветвями деревьев, конструкциями и крышами домов, с которых может упасть снег или лед.

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#Регион#Мчс пермского края#Пермь#Погода#Мчс#Зима
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