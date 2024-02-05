В отношении пермского экс-депутата за критику СВО возбудили дело о мелком хулиганстве

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
Ленинский районный суд Перми рассмотрит административное дело в отношении бывшего депутата городской думы Сергея Медведева. Судебное заседание назначено на утро 9 февраля, обратил внимание адвокат из Березников, правозащитник Артем Файзулин в своем Telegram-канале.
Сергею Медведеву вменяется преступление по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (оскорбление органов государственной власти). По словам Файзулина, ему грозит штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей. За второе и третье такое нарушение Медведев будет оштрафован уже на большие суммы — до 200 тыс. рублей.
В канун Нового года он опубликовал посты в социальной сети «ВКонтакте», в которых резко критиковал проведение СВО и действия государственной власти России. 13 января он уехал из России, после того, как эти публикации распространились в интернете. В своем Telegram-канале Сергей Медведев продолжает публиковать посты с критикой.