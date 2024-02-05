properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:31

Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Экс-депутату пермской гордумы Сергею Медведеву грозит штраф за критику СВО

В отношении пермского экс-депутата за критику СВО возбудили дело о мелком хулиганстве

5 февраля 2024, 05:31
Фото: соцсети Сергея Медведева

Экс-депутату пермской гордумы Сергею Медведеву грозит штраф за критику СВО

Мужчина уехал за границу и продолжает выпускать посты с критикой СВО и президента.

Ленинский районный суд Перми рассмотрит административное дело в отношении бывшего депутата городской думы Сергея Медведева. Судебное заседание назначено на утро 9 февраля, обратил внимание адвокат из Березников, правозащитник Артем Файзулин в своем Telegram-канале.

Сергею Медведеву вменяется преступление по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (оскорбление органов государственной власти). По словам Файзулина, ему грозит штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей. За второе и третье такое нарушение Медведев будет оштрафован уже на большие суммы — до 200 тыс. рублей.

В канун Нового года он опубликовал посты в социальной сети «ВКонтакте», в которых резко критиковал проведение СВО и действия государственной власти России. 13 января он уехал из России, после того, как эти публикации распространились в интернете. В своем Telegram-канале Сергей Медведев продолжает публиковать посты с критикой.

Читайте также:
«Моя жизнь в России». Критикующий СВО пермский депутат хочет вернуться в РФСтало известно о гибели на СВО жителя Кишертского округа
#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Слуги народа#Сергей Медведев
Подпишитесь
«Вы издеваетесь над людьми?». В Осе опять отключили воду из-за аварии
Сегодня, 08:31
Стало известно, сколько жителей Пермского края удалось вернуть из плена с начала СВО
Сегодня, 08:54
Пермский край оказался в топе по пострадавшим в авариях с автобусами
Сегодня, 08:16
Самой молодой маме было 14 лет. Сколько детей родилось в Пермском крае за месяц
Сегодня, 04:24
В семье экс-председателя правления пермского банка ищут оружие
Сегодня, 05:47
Для музея в Хохловке за более чем миллион закупят чучела к Масленице
Сегодня, 06:41