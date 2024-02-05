В отношении пермского экс-депутата за критику СВО возбудили дело о мелком хулиганстве

В канун Нового года он опубликовал посты в социальной сети «ВКонтакте», в которых резко критиковал проведение СВО и действия государственной власти России. 13 января он уехал из России, после того, как эти публикации распространились в интернете. В своем Telegram-канале Сергей Медведев продолжает публиковать посты с критикой.