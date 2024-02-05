В Перми 10 февраля пройдет ежегодный забег «Лыжня России-2024»

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В воскресенье, 10 февраля, в Перми пройдет ежегодный лыжный забег «Лыжня России-2024». Центральной площадкой для соревнования станет спортивный комплекс «Пермские медведи», сообщает администрация города в телеграм-канале.
Всего для участников подготовлены три дистанции. Для всех желающих без учета возраста — 2 км, для юношей и девушек 2006 года и младше — 5 км, а для мужчин и женщин 2005 года рождения и старше — 10 км. Отмечается, что участники до 13 лет допускаются к участию только при сопровождении родителя или законного представителя.
Подать заявку на участие можно на портале Госуслуг, либо во Дворце спорта «Орленок» и в спорткомплексе им. Сухарева. Торжественная часть спортивного мероприятия начнется в 11:15. Начало первого забега запланировано на 11:30.
Каждому зарегистрированному участнику, преодолевшему испытание будет выдана шапочка «Лыжня России-2024».