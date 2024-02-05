В Перми 10 февраля пройдет ежегодный забег «Лыжня России-2024»

Всего для участников подготовлены три дистанции. Для всех желающих без учета возраста — 2 км, для юношей и девушек 2006 года и младше — 5 км, а для мужчин и женщин 2005 года рождения и старше — 10 км. Отмечается, что участники до 13 лет допускаются к участию только при сопровождении родителя или законного представителя.