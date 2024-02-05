В Перми выбрали подрядчика для ремонта набережной Камы до Мотовилихинских заводов

В Перми подвели итоги конкурса по выбору подрядчика, который будет делать реконструкцию набережной Камы от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов. Начать работы планируют 1 марта этого года. Первыми на результаты закупки на сайте госзакупок обратили внимание в ura .ru.