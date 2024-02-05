В Перми выбрали подрядчика для ремонта набережной Камы до Мотовилихинских заводов

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В Перми подвели итоги конкурса по выбору подрядчика, который будет делать реконструкцию набережной Камы от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов. Начать работы планируют 1 марта этого года. Первыми на результаты закупки на сайте госзакупок обратили внимание в ura .ru.
Начальная цена контракта 1 352 282 274 рублей. Наименование подрядчика не раскрывается. Длина участка, который будут реконструировать, составляет 1,34 километра. На его территории сделают пешеходные и велосипедные дорожки, детские игровые площадки. Также на набережной появится прокат, многофункциональный павильон, туалеты. Закончить объект подрядчик должен до 30 ноября 2025 года.
Проект продления набережной Камы от торгового центра «Речник» до территории ООО «Мотовилихинские заводы» 30 мая 2023 года получил положительное заключение государственной экспертизы. В ходе работ также планируется провести капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища.
Техническим заказчиком проекта является Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Разработкой документации занималось ООО «Проектная фирма „ОРТА“». Ранее городские власти рассказывали, что на этом участке набережной появятся несколько новых выходов к реке, белый пляж, дебаркадер и лодочная станция. О планах продлить набережную в июле 2021 года заявлял губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.