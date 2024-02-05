В пермском ТРК за 33 миллиона рублей продается помещение в 52 квадратных метра

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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В пермском ТРК «Столица» выставлены на продажу сразу два помещения, одно из которых стоит 33 млн рублей за 52 кв. м. Второе помещение занимает 400 кв. м. и стоит 32 млн рублей. Для сравнения, стоимость первого помещения за квадратный метр 646,1 тыс. рублей, стоимость второго — 80 тыс. рублей. Информацию об этом сообщает «Ъ-Прикамье»
Помещение по рекордно высокой цене в 646,1 тыс. рублей сейчас занимает филиал ювелирной сети Sokolov и располагается на первом этаже здания. По данным источника, договор аренды заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации.
Ранее Business-class.su сообщал, что торговые помещения Перми стоят в среднем до 79 тыс. руб. за один кв. м. Осенью 2023 года новосибирская сеть одежды и обуви «Экономаркет» приобрела помещение на третьем этаже ТРК «Столица» за 159,4 млн рублей (61,3 тыс. руб. за один кв. м)