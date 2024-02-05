В пермском ТРК за 33 миллиона рублей продается помещение в 52 квадратных метра

В пермском ТРК «Столица» выставлены на продажу сразу два помещения, одно из которых стоит 33 млн рублей за 52 кв. м. Второе помещение занимает 400 кв. м. и стоит 32 млн рублей. Для сравнения, стоимость первого помещения за квадратный метр 646,1 тыс. рублей, стоимость второго — 80 тыс. рублей. Информацию об этом сообщает «Ъ-Прикамье»