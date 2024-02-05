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В Прикамье голодная рысь загрызла домашнюю собаку, но так и не смогла унести жертву

В Прикамье голодная рысь загрызла домашнюю собаку, но так и не смогла унести жертву

5 февраля 2024, 07:18
Фото: unsplash.com
Житель поселка Вёлс советует не выпускать домашних животным на ночь и на самовыгул.

В Красновишерском округе Прикамья рысь загрызла домашнюю собаку, но так и не смогла унести с собой жертву. Утром, 1 февраля после 6:00, крупная рысь весом не менее 20 кг задавила собаку местного жителя, проживающего на краю поселка Вёлс. Информация об этом появилась на странице Виктора Бушменева во ВКонтакте.

«Битва зверя и собаки была долгой, пёс не собирался просто так сдаваться, у входа в дом везде кровь, и в дровеннике всё в крови, весь снег утоптан в долгой борьбе. И всё-таки рысь сумела добраться до горла и задавить пса, кобеля восьми лет. Насытившись, не сумев перетащить собаку через забор, крупный котяра, ушёл, но уже в обед вернулся за остатками собаки и все доел, оставив только шкуру и лапы», — пишет Виктор в соцсети.

Установленная видеокамера зафиксировала, как дикий зверь с добычей в руках пытается перепрыгнуть через забор. По мнению автора поста, причиной выхода рыси в населенный пункт стала низкая численность зайца-беляка этой зимой и обильные снегопады, что также затрудняют охоту и пропитание животного. Виктор рекомендует местным жителям не выпускать животных на ночь и на самовыгул.

«Рысь, сейчас будет считать окрестности посёлка своими охотничьими угодьями и начнёт постоянно наведываться, до самой весны. Если не отловить или не прогнать её, преследуя по следу, минимум сутки», — сетует пермяк.

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#Снегопады#Вконтакте#Забор#Красновишерск#Видеокамера#Прикамье#Жертва#Рысь#Домашняя собака#Виктор Бушменев#Заяц-беляк
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