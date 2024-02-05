В Прикамье голодная рысь загрызла домашнюю собаку, но так и не смогла унести жертву

«Битва зверя и собаки была долгой, пёс не собирался просто так сдаваться, у входа в дом везде кровь, и в дровеннике всё в крови, весь снег утоптан в долгой борьбе. И всё-таки рысь сумела добраться до горла и задавить пса, кобеля восьми лет. Насытившись, не сумев перетащить собаку через забор, крупный котяра, ушёл, но уже в обед вернулся за остатками собаки и все доел, оставив только шкуру и лапы», — пишет Виктор в соцсети.