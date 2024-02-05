properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

В семье экс-председателя правления пермского банка ищут оружие

В семье экс-председателя правления пермского банка ищут оружие

5 февраля 2024, 05:47
Фото: properm.ru
Бывший глава Экопромбанка признан виновным в растрате почти 250 миллионов рублей, а также в злоупотреблении полномочиями.

В семье экс-главы правления пермского банка Андрея Туева ищут оружие. Финансовый управляющий Татьяны Мазуки, супруги бывшего председателя правления ОАО АКБ «Экопромбанк», обратился в суд с ходатайством об истребовании информации у Росгвардии, сообщает «Ъ-Прикамье». Согласно запросу, управляющий просит запросить информацию о том, зарегистрировано ли на супругов и их сына Никиту Туева оружие за последние десять лет.

Ранее сообщалось, что в марте 2022 года в отношении Татьяны началась процедура банкротства по заявлению конкурсного управляющего Экопромбанка, а осенью была введена процедура реализации имущества. Супруга Андрея Туева возглавляла в банке казначейство, кредитный лимит и занимала должность заместителя главного бухгалтера. В 2014 году у банка отозвали лицензию, а через два года Мазука вместе с несовершеннолетним сыном вылетела из московского аэропорта Шереметьево в мюнхенский аэропорт имени Франца-Йозефа Штрауса. После этого она в Россию не возвращалась.

Андрей Туев признан виновным в растрате (2013–2014 гг) средств банка в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) на сумму 249,6 млн рублей, а также в злоупотреблении в 2014 году полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), на 122,7 млн руб. В октябре 2022 года бывшего председателя правления приговорили к семи годам лишения свободы со штрафом в 300 тыс. рублей и лишением права заниматься банковской деятельностью на 2 года. В пользу потерпевшей госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» («АСВ») было решено взыскать 360 млн рублей за причиненный ущерб.

Читайте также:
Верховный суд РФ отказался восстановить срок давности по долгам жены экс-председателя «Экопромбанка» На торги вновь выставили долги топ-менеджеров пермского «Экопромбанка»
#Банкротство#Экопромбанк#Растрата#Бухгалтер#Асв#Росгвардия#Лицензия#Шереметьево#Прикамье#Злоупотребление#Агентство по страхованию вкладов#Госкорпорация#Казначейство#Франца-Йозефа Штрауса
Подпишитесь
«Вы издеваетесь над людьми?». В Осе опять отключили воду из-за аварии
Сегодня, 08:31
Стало известно, сколько жителей Пермского края удалось вернуть из плена с начала СВО
Сегодня, 08:54
Пермский край оказался в топе по пострадавшим в авариях с автобусами
Сегодня, 08:16
Самой молодой маме было 14 лет. Сколько детей родилось в Пермском крае за месяц
Сегодня, 04:24
Для музея в Хохловке за более чем миллион закупят чучела к Масленице
Сегодня, 06:41