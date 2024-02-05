В семье экс-председателя правления пермского банка ищут оружие

Ранее сообщалось, что в марте 2022 года в отношении Татьяны началась процедура банкротства по заявлению конкурсного управляющего Экопромбанка, а осенью была введена процедура реализации имущества. Супруга Андрея Туева возглавляла в банке казначейство, кредитный лимит и занимала должность заместителя главного бухгалтера. В 2014 году у банка отозвали лицензию, а через два года Мазука вместе с несовершеннолетним сыном вылетела из московского аэропорта Шереметьево в мюнхенский аэропорт имени Франца-Йозефа Штрауса. После этого она в Россию не возвращалась.