В Юсьвинском муниципальном округе Пермского края газифицированы два населенных пункта

«Благодаря реализации пятилетней программы все больше жителей Пермского края получают возможность пользоваться сетевым природным газом, а догазификация упрощает подключение их домовладений. На сегодняшний день в Они и Майкоре заключено 64 договора на догазификацию. Большая часть из них исполнена, газопроводы построены до границ земельных участков», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.