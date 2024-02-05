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В Юсьвинском муниципальном округе Пермского края газифицированы два населенных пункта

В Юсьвинском муниципальном округе Пермского края газифицированы два населенных пункта

5 февраля 2024, 14:00
Фото: АО «Газпром газораспределение Пермь»
Специалисты «Газпром газораспределение Пермь» ввели в эксплуатацию внутрипоселковые газопроводы общей протяженностью 44 км в селе Они и поселке Майкор Юсьвинского муниципального округа.

Ранее для газификации населенных пунктов в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Пермского края на 2021–2025 гг. был построен межпоселковый газопровод протяженностью 24 км.

В населенных пунктах создана возможность подключения трех котельных, а также домовладений, в которых проживают более 3 тыс. человек.

«Благодаря реализации пятилетней программы все больше жителей Пермского края получают возможность пользоваться сетевым природным газом, а догазификация упрощает подключение их домовладений. На сегодняшний день в Они и Майкоре заключено 64 договора на догазификацию. Большая часть из них исполнена, газопроводы построены до границ земельных участков», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.

Справка

АО «Газпром газораспределение Пермь» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.

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