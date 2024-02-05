«Воспитывали троих детей». В Бардымском округе простились с убитым на СВО бойцом

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В Бардымском округе Прикамья простились с погибшим в ходе СВО Вадимом Абраковым. Мужчина родился в 1991 году, в селе Елпачиха. После школы поступил в Пермский нефтяной техникум. У Вадима остались жена и трое детей. Информация об этом сообщается на странице муниципалитета во ВКонтакте.
«Служил рядовым в Уфе, потом был отправлен в Таджикистан. После службы устроился оператором мобильной связи „Дом.ру“. В сентябре 2023 года был отправлен в зону проведения специальной операции на Украине. Служил старшим оператором», — пишет администрация района.
Церемония прощания состоялась в здании Елпачихинского дома культуры. Сегодня, 5 февраля, тело Вадима предали земле. Мужчину похоронили по мусульманским традициям на кладбище его малой родины.