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Published Сегодня, 12:29

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Updated Сегодня, 12:31

«Воспитывали троих детей». В Бардымском округе простились с убитым на СВО бойцом

«Воспитывали троих детей». В Бардымском округе простились с убитым на СВО бойцом

5 февраля 2024, 12:29
Фото: properm.ru / Администрация Бардымского муниципального округа
5 февраля прошла церемония прощания с бойцом в здании Елпачихинского дома культуры.

В Бардымском округе Прикамья простились с погибшим в ходе СВО Вадимом Абраковым. Мужчина родился в 1991 году, в селе Елпачиха. После школы поступил в Пермский нефтяной техникум. У Вадима остались жена и трое детей. Информация об этом сообщается на странице муниципалитета во ВКонтакте.

«Служил рядовым в Уфе, потом был отправлен в Таджикистан. После службы устроился оператором мобильной связи „Дом.ру“. В сентябре 2023 года был отправлен в зону проведения специальной операции на Украине. Служил старшим оператором», — пишет администрация района.

Церемония прощания состоялась в здании Елпачихинского дома культуры. Сегодня, 5 февраля, тело Вадима предали земле. Мужчину похоронили по мусульманским традициям на кладбище его малой родины.

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