«Воспитывали троих детей». В Бардымском округе простились с убитым на СВО бойцом

В Бардымском округе Прикамья простились с погибшим в ходе СВО Вадимом Абраковым. Мужчина родился в 1991 году, в селе Елпачиха. После школы поступил в Пермский нефтяной техникум. У Вадима остались жена и трое детей. Информация об этом сообщается на странице муниципалитета во ВКонтакте.