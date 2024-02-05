«Вы издеваетесь над людьми?». В Осе опять отключили воду из-за аварии

Менее четырех недель назад в Осе уже происходила авария на сетях. В итоге без воды с 9 января и более чем на два дня оставались жители города, деревней Тишкова, Симакова, Сергеева, Мазунина, Устинова, а также поселка Светлый, сел Гамицы и Крылово. Тогда люди жаловались, что их своевременно не предупредили о подвозе воды. Помимо этого, почти на сутки 30 и 31 января отключали водоснабжение в селе Гремяча Осинского городского округа — тоже из-за аварии.