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Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

В Осинском округе третий раз за месяц массово отключают воду из-за аварий

«Вы издеваетесь над людьми?». В Осе опять отключили воду из-за аварии

5 февраля 2024, 08:31
Фото: fusionbrain.ai

В Осинском округе третий раз за месяц массово отключают воду из-за аварий

В этот раз об отключениях местных жителей предупредили слишком поздно.

В Осе сегодня, 5 февраля, вновь произошла авария на водопроводе. В МУП «Водоканал-Оса» предупредили горожан об отключении слишком поздно — пост в социальной сети «ВКонтакте» опубликован в 11:27, хотя подача водоснабжения прекратилась в 11:00. В местном водоканале обещают людям дать воду в 18:00.

Под отключение попали следующие дома и организации в них:

  • Маяковского 74, 76, 78, 89, 91, 93;
  • Юбилейная 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41;
  • Мелентьева 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14.

«Вы издеваетесь над людьми? Месяц не прошел, опять авария, не предупредили даже! Когда это закончится уже?!» — возмущены местные жители.

Менее четырех недель назад в Осе уже происходила авария на сетях. В итоге без воды с 9 января и более чем на два дня оставались жители города, деревней Тишкова, Симакова, Сергеева, Мазунина, Устинова, а также поселка Светлый, сел Гамицы и Крылово. Тогда люди жаловались, что их своевременно не предупредили о подвозе воды. Помимо этого, почти на сутки 30 и 31 января отключали водоснабжение в селе Гремяча Осинского городского округа — тоже из-за аварии.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Оса#Отключение воды
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