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Вынесены приговоры трём лысьвенцам, забившим до смерти земляка прошлым летом

Вынесены приговоры трём лысьвенцам, забившим до смерти земляка прошлым летом

5 февраля 2024, 14:15
Фото: 1MI
Двое из убийц на момент преступления были несовершеннолетними.

Суд вынес приговор за свершенное убийство трем жителям Лысьвы. Двое осуждённых являются несовершеннолетними, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Утром 16 августа 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осуждённые избили 60-ти летнего земляка. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице.

Хулиганы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Приговором суда виновным назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому, несовершеннолетним с отбыванием наказания в воспитательной колонии, совершеннолетнему в колонии строгого режима.

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#Общество#Суд#Криминал#Лысьва#Приговор
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