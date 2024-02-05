Вынесены приговоры трём лысьвенцам, забившим до смерти земляка прошлым летом

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Суд вынес приговор за свершенное убийство трем жителям Лысьвы. Двое осуждённых являются несовершеннолетними, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Утром 16 августа 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осуждённые избили 60-ти летнего земляка. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице.
Хулиганы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Приговором суда виновным назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому, несовершеннолетним с отбыванием наказания в воспитательной колонии, совершеннолетнему в колонии строгого режима.