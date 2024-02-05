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Пермский омбудсмен Игорь Сапко раскрыл рецепт домашних сырников

«Я стаканом от „Мартини“ пользуюсь». Пермский омбудсмен раскрыл рецепт сырников

5 февраля 2024, 07:10
Фото: соцсети Сапко

Пермский омбудсмен Игорь Сапко раскрыл рецепт домашних сырников

Рецепт Сапко довольно прост, но есть свои особенности.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко раскрыл рецепт домашних сырников. По его словам, ключевым пунктом является добавление только желтков в сырники, белки стоит убрать.

Жарить стоит под крышкой на сковородке на среднем огне, нужно быть осторожнее с количеством масла. Творог омбудсмен рекомендует брать с жирностью в 5%: «Обязательно форму придайте. Я стаканом от „Мартини“ пользуюсь, на столе с мукой кручу», — пояснил Сапко в социальных сетях.

Игорь Сапко стал омбудсменом в ноябре 2022 года. Его кандидатуру поддержал губернатор и депутаты ЗС Пермского края, ранее он был депутатом Госдумы.

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#Пермь#Зс#Сапко#Игорь сапко#Рецепты
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