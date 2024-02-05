«Я стаканом от „Мартини“ пользуюсь». Пермский омбудсмен раскрыл рецепт сырников

Жарить стоит под крышкой на сковородке на среднем огне, нужно быть осторожнее с количеством масла. Творог омбудсмен рекомендует брать с жирностью в 5%: «Обязательно форму придайте. Я стаканом от „Мартини“ пользуюсь, на столе с мукой кручу», — пояснил Сапко в социальных сетях.