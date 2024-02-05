«Я стаканом от „Мартини“ пользуюсь». Пермский омбудсмен раскрыл рецепт сырников

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко раскрыл рецепт домашних сырников. По его словам, ключевым пунктом является добавление только желтков в сырники, белки стоит убрать.
Жарить стоит под крышкой на сковородке на среднем огне, нужно быть осторожнее с количеством масла. Творог омбудсмен рекомендует брать с жирностью в 5%: «Обязательно форму придайте. Я стаканом от „Мартини“ пользуюсь, на столе с мукой кручу», — пояснил Сапко в социальных сетях.
Игорь Сапко стал омбудсменом в ноябре 2022 года. Его кандидатуру поддержал губернатор и депутаты ЗС Пермского края, ранее он был депутатом Госдумы.