Запрет на популяризацию VPN-сервисов вступит в силу с 1 марта

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
В Роскомнадзоре напомнили, что уже с февраля 2020 года в стране запрещена работа таких инструментов, как VPN-сервисы, которые используются для доступа к незаконному контенту.
Однако с 1 марта будет введено ограничение на информацию, которая рекламирует и популяризирует эти сервисы, пишет 360tv.ru.
Министерство цифрового развития и связи уточнило в ноябре, что будут блокироваться не все VPN-сервисы, а только те, которые представляют угрозу для безопасности функционирования интернета.