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Posted Сегодня, 18:35

Published Сегодня, 18:35

Modified Сегодня, 18:37

Updated Сегодня, 18:37

Запрет на популяризацию VPN-сервисов вступит в силу с 1 марта

5 февраля 2024, 18:35
Начиная с 1 марта в России начнет действовать закон, который запрещает популяризацию инструментов обхода блокировок.

В Роскомнадзоре напомнили, что уже с февраля 2020 года в стране запрещена работа таких инструментов, как VPN-сервисы, которые используются для доступа к незаконному контенту.

Однако с 1 марта будет введено ограничение на информацию, которая рекламирует и популяризирует эти сервисы, пишет 360tv.ru.

Министерство цифрового развития и связи уточнило в ноябре, что будут блокироваться не все VPN-сервисы, а только те, которые представляют угрозу для безопасности функционирования интернета.

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