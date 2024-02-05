Житель Кудымкара попался пьяным за рулём с килограммом наркотиков

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Кудымкарский городской суд вынес приговор в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчина признан виновным в пьяном вождении, сбыте и хранении наркотиков в особо крупном размере, сообщают в краевой прокуратуре.
Помимо управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый был задержан при попытке сбыта наркотиков на территории Кудымкара. Он являлся участником организованной группы, распространявшей наркотики через интернет. В схеме мужчина выполнял роль курьера. Получив крупную партию наркотиков, мужчина привез их в Пермь для дальнейшей фасовки на более мелкие партии и их сбыта. Однако он был задержан правоохранительными органами.
Из тайника, в который злоумышленник привез вещества, изъято свыше 1 кг наркотических средств. Также выяснилось, что мужчина сбывал наркотики и на территории Москвы.
Кудымкарец признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).
Суд приговорил виновного окончательно к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.