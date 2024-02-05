Житель Кудымкара попался пьяным за рулём с килограммом наркотиков

Помимо управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый был задержан при попытке сбыта наркотиков на территории Кудымкара. Он являлся участником организованной группы, распространявшей наркотики через интернет. В схеме мужчина выполнял роль курьера. Получив крупную партию наркотиков, мужчина привез их в Пермь для дальнейшей фасовки на более мелкие партии и их сбыта. Однако он был задержан правоохранительными органами.