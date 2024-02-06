Бывший депутат заксобрания Прикамья заочно арестован по обвинению на 300,1 млн рублей

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:33
Экс-депутат законодательного собрания Прикамья от ЛДПР (2006–2011 годы) и пермской городской думы от КПРФ (2016-2021) Игорь Рогожников заочно арестован. В отношении Рогожникова суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Информацию об этом сообщает «РБК Пермь».
Бывший депутат объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, а также в отмывании денег в особо крупном размере. По мнению следственных органов, преступления были совершены чиновником совместно со своим сыном Юрием, экс-депутатом Виктором Плюсниным и его сыном Егором.
Как указывается, с 2013 по 2017 гг. во время строительства многоквартирного дома для сирот в Добрянке группа лиц воспользовалась служебным положением и похитила 300,1 млн рублей. В дальнейшем часть этой суммы 37,9 млн рублей преступная группа легализовала. Всем четырем фигурантам представлено обвинение в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ и легализации денежных средств по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
Согласно доводам адвокатов Сергея Леготкина, Павла Суслова, Алексея Полякова следует, что при обвинении в отмывании 37,9 млн рублей подсудимые легализовали лишь часть суммы — не менее 6 млн руб. Кроме того, следственным комитетом не было установлено, кто именно из подсудимых решил неправомерно использовать разрешение на строительство и подложную проектную документацию. Также отмечается, что ущерб в 300,1 млн руб. причинён Минстрою Пермского края и Добрянскому городскому поселению, а не бюджетам РФ, как считает следствие.
Судьей Рузанной Балезиной были поддержаны доводы адвокатов, отметив, что такое решение препятствует вынесению приговора или иного решения. Для оспаривания вынесенного постановления о возврате уголовного дела у прокуратуры Прикамья есть 15 суток.