Бывший депутат заксобрания Прикамья заочно арестован по обвинению на 300,1 млн рублей

Согласно доводам адвокатов Сергея Леготкина, Павла Суслова, Алексея Полякова следует, что при обвинении в отмывании 37,9 млн рублей подсудимые легализовали лишь часть суммы — не менее 6 млн руб. Кроме того, следственным комитетом не было установлено, кто именно из подсудимых решил неправомерно использовать разрешение на строительство и подложную проектную документацию. Также отмечается, что ущерб в 300,1 млн руб. причинён Минстрою Пермского края и Добрянскому городскому поселению, а не бюджетам РФ, как считает следствие.