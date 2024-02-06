Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Пермском крае превышен на 49%

Пермском крае с 29 января по 4 февраля выявлено 25 642 случая ОРВИ и гриппа. Заболеваемость находится на уровне прошлой недели. При этом эпидемический порог превышен на 49%. По данным краевого Роспотренадзора, среди больных с симптомами ОРВИ преобладают вирусы гриппа А.