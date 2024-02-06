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Published Сегодня, 04:58

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Updated Сегодня, 05:09

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Пермском крае превышен на 49%

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Пермском крае превышен на 49%

6 февраля 2024, 04:58
Фото: ideogram.ai
Заболеваемость вторую неделю находится на уровне в 25 тыс. новых пациентов.

Пермском крае с 29 января по 4 февраля выявлено 25 642 случая ОРВИ и гриппа. Заболеваемость находится на уровне прошлой недели. При этом эпидемический порог превышен на 49%. По данным краевого Роспотренадзора, среди больных с симптомами ОРВИ преобладают вирусы гриппа А.

В пресс-службе Роспотребнадзора пояснили Properm.ru, что некорректно называть грипп гонконгским, так как с 1968 года он уже видеоизменился. Гонконгским его называли по месту первого появления.

«Мы называем его A (H3N2). С начала года на долю лабораторно подтвержденных случаев вирусов гриппа А (H3N2), A (H1N1), а также вирусов гриппа В приходится 4,2% от общего числа заболевших», — отметили в Роспотребнадзоре.

При этом вопрос о том, сколько конкретно было выявлено случаев гриппа, был оставлен без ответа.

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#Медицина в Прикамье#Пермь#Грипп#Роспотребнадзор#Орви
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