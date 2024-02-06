ФОМС отмечает ежегодное увеличение объемов ЭКО по ОМС

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В Фонде обязательного медицинского страхования уточнили, что по сравнению с 2023 годом норматив увеличен почти на 3% — с 89 501 до 91 478 случаев лечения. Это соответствует показателю «Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей», включенного в федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».
В рамках программы экстракорпорального оплодотворения на 2024 год гражданам России предоставляется бесплатный доступ к процедуре по направлению региональных комиссий в соответствующем порядке, который установлен Минздравом России, пишет rg.ru.
Экстракорпоральное оплодотворение назначается в случае, если другие методы лечения бесплодия оказались неэффективными, но женщина способна выносить и родить ребенка. Женщинам моложе 35 лет направление выдается после 12 месяцев лечения, а женщинам в возрасте 35 лет и старше — не менее полугода.
Для получения направления на экстракорпоральное оплодотворение необходимо обратиться в женскую консультацию или центр планирования семьи по месту жительства. Лечащий врач назначит соответствующие обследования для выявления причины бесплодия. После обследования и при отсутствии противопоказаний и ограничений для использования программы ЭКО диагностируется форма бесплодия, по которой врачебная комиссия выдает направление на ЭКО.
В ФОМС отметили, что направления выдаются не только супружеским парам, но и парам, живущим без регистрации, а также одиноким женщинам.
Процедура проводится в медицинском учреждении, которое выбрала пациентка из списка предложенных организаций.
ФОМС также отметил, что с 2013 года за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках территориальной программы ОМС было проведено свыше 700 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения. Количество процедур ежегодно увеличивается. В 2023 году было выполнено 98,3 тысячи процедур ЭКО, что на 7%, или 6,4 тысячи процедур больше, чем в 2022 году.
Напомним, в ноябре президент России подписал указ о проведении в 2024 году Года семьи. Правительством был разработан и одобрен план основных мероприятий, одним из которых является охрана здоровья граждан репродуктивного возраста, семей с детьми.