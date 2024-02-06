ФОМС отмечает ежегодное увеличение объемов ЭКО по ОМС

ФОМС также отметил, что с 2013 года за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках территориальной программы ОМС было проведено свыше 700 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения. Количество процедур ежегодно увеличивается. В 2023 году было выполнено 98,3 тысячи процедур ЭКО, что на 7%, или 6,4 тысячи процедур больше, чем в 2022 году.