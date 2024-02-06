Глава СК России поручил возбудить дело после нападения собаки на девочку в Перми

По информации СМИ, вечером в воскресенье, 4 февраля, собака напала на девочку и укусила ее. В результате ребенок получил телесные повреждения. В СУ СК России по Пермскому краю начали процессуальную проверку. Ранее дядя девочки рассказывал изданию «АиФ-Пермь», что ребенок хромает — у пострадавшей повреждена правая нога.