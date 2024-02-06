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Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собаки на девочку в Перми

Глава СК России поручил возбудить дело после нападения собаки на девочку в Перми

6 февраля 2024, 08:00
Фото: Изображение Midjourney

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собаки на девочку в Перми

Инцидент произошел в минувшие выходные.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на девочку в Орджоникидзевском районе Перми. Следственные органы СУ СК России по Пермскому краю проводят доследственную проверку инцидента. Александр Бастрыкин также поручил руководителю регионального следственного управления Денису Головкину предоставить доклад.

По информации СМИ, вечером в воскресенье, 4 февраля, собака напала на девочку и укусила ее. В результате ребенок получил телесные повреждения. В СУ СК России по Пермскому краю начали процессуальную проверку. Ранее дядя девочки рассказывал изданию «АиФ-Пермь», что ребенок хромает — у пострадавшей повреждена правая нога.

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#Происшествия#Пермь#Нападение#Собака#Александр Бастрыкин
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