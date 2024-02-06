Грузовой автомобиль перекрыл часть трассы Пермь — Екатеринбург

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, по предварительным данным водитель грузовой машины не справился с управлением, и его прицеп занесло. В результате аварии никто не пострадал. Сейчас инспекторы работают на месте инцидента и ликвидируют последствия ДТП. Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и очередность проезда.