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Из-за ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург ограничено движение

Грузовой автомобиль перекрыл часть трассы Пермь — Екатеринбург

6 февраля 2024, 09:49
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края

Из-за ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург ограничено движение

В ГИБДД просят водителей быть внимательными.
Сюжет
Дтп

Участок трассы Пермь — Екатеринбург в сторону Перми временно перекрыли. На 262 км дороги произошло ДТП, и только сейчас движение открыли по одной полосе.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, по предварительным данным водитель грузовой машины не справился с управлением, и его прицеп занесло. В результате аварии никто не пострадал. Сейчас инспекторы работают на месте инцидента и ликвидируют последствия ДТП. Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и очередность проезда.

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#Авто#Общество#Дтп#Пермь#Авария#Екатеринбург#Свердловская область
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