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Индекс промпроизводства в Пермском крае за год вырос на 5,2%

Индекс промпроизводства в Пермском крае за год вырос на 5,2%

6 февраля 2024, 06:25
Фото: 1MI
Сильнее всего выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования.

Индекс промышленного производства в Пермском крае за 2023 год вырос на 5,2% по сравнению с 2022 годом. Такие данные приводит Пермьстат.

Индекс промышленного производства (ИПП) в декабре 2023 года по сравнению с декабрём 2022 года составил 108%, а по сравнению с ноябрём 2023-го — 114,8%.

Самый интенсивный рост ИПП зафиксирован в обрабатывающих производствах — на 8,6% относительно 2022 года. В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий индекс промпроизводства по итогам 2023 года (к 2022 году) составил 158,9%, в производстве электрического оборудования — 156,4%, в металлургическом производстве — 121,6%, в химическом — 115,3%. Спад наметился в полиграфической деятельности (80,1%), производстве продуктов питания (95,5%), кокса и нефтепродуктов (99,5%).

В сфере добычи полезных ископаемых индекс промпроизводства увеличился на 1,4%. При этом в добыче металлических руд он снизился на 23,9%, но вырос в добыче прочих полезных ископаемых (104,3%) и в предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых (103%).

В сфере водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов рост индекса за год составил 1,1%, а в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — 0,4%.

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#Экономика#Пермская промышленность#Статистика#Промышленность
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