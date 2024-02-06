Индекс промпроизводства в Пермском крае за год вырос на 5,2%

Самый интенсивный рост ИПП зафиксирован в обрабатывающих производствах — на 8,6% относительно 2022 года. В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий индекс промпроизводства по итогам 2023 года (к 2022 году) составил 158,9%, в производстве электрического оборудования — 156,4%, в металлургическом производстве — 121,6%, в химическом — 115,3%. Спад наметился в полиграфической деятельности (80,1%), производстве продуктов питания (95,5%), кокса и нефтепродуктов (99,5%).