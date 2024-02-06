Исаевич: За год МСП привлекли более 312 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

Максимальный среди субъектов РФ прирост объемов кредитов, выданных под поручительства КМСП, был зафиксирован в Москве (72 млрд рублей, что эквивалентно 93%). Вторым в списке стал Санкт-Петербург, где был отмечен прирост кредитования на 23,6 млрд рублей, что соответствует 66%. На третьем месте — Подмосковье с 19,7 млрд рублей (47%) прироста. Затем следуют Свердловская область (+11,7 млрд — 64%), Татарстан (+8,1 млрд — 66%), Новосибирская и Самарская области с 9,1 млрд, (+50%) и 7,4 млрд (+70%) соответственно. В Алтайском и Краснодарском краях прирост кредитования составил 5,8 млрд рублей — 95% и +13,7 млрд — 22% соответственно, в Иркутской области — 4 млрд, или 140%, а в Красноярском крае — 7 млрд рублей, или 49%.