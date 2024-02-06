Исаевич: За год МСП привлекли более 312 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Согласно его заявлению, по сравнению с предыдущим годом объем привлеченного кредитования вырос в 1,5 раза. Александр Исаевич рассказал, что практически 50% объема, а это 153 млрд рублей, приходится на кредитование компаний из реального сектора экономики. Среди них прирост составил 36% в сравнении с 2022 годом. Глава КМСП подчеркнул, что среди компаний, получивших финансирование под «зонтичные» поручительства, наблюдается большая доля микропредприятий — в минувшем году такие заемщики оформили 76% всех банковских кредитов, пишет ТАСС.
Также он рассказал, что изменилось соотношение по целям кредитования компаний под «зонтичные» поручительства. Так, в 2022 году доля инвестиционных кредитов составляла одну четвертую часть привлеченных средств, а в прошлом — достигла 34%.
По увеличению объема кредитования под «зонтичные поручительства» первыми среди отраслей в прошлом году стали гостиницы и общественное питание, где прирост составил 145%. Далее по списку следуют административная деятельность (+110%), затем — культура и спорт (+90%). А замыкает первую пятерку сфера транспортировки и хранения с приростом 68%.
Максимальный среди субъектов РФ прирост объемов кредитов, выданных под поручительства КМСП, был зафиксирован в Москве (72 млрд рублей, что эквивалентно 93%). Вторым в списке стал Санкт-Петербург, где был отмечен прирост кредитования на 23,6 млрд рублей, что соответствует 66%. На третьем месте — Подмосковье с 19,7 млрд рублей (47%) прироста. Затем следуют Свердловская область (+11,7 млрд — 64%), Татарстан (+8,1 млрд — 66%), Новосибирская и Самарская области с 9,1 млрд, (+50%) и 7,4 млрд (+70%) соответственно. В Алтайском и Краснодарском краях прирост кредитования составил 5,8 млрд рублей — 95% и +13,7 млрд — 22% соответственно, в Иркутской области — 4 млрд, или 140%, а в Красноярском крае — 7 млрд рублей, или 49%.
Лидером прошлого года среди банков, выдавших наибольшие объемы кредитов под «зонтичные» поручительства, стал Сбербанк, в котором компании МСП получили займы на сумму 99,7 млрд рублей. За Сбером с небольшим отрывом следует Альфа-Банк (95,8 млрд), затем — ВТБ (35,7 млрд), Совкомбанк (20,1 млрд) и МСП Банк (19,6 млрд рублей).
Максимальный прирост объемов кредитования — 62,6 млрд рублей (+189%) — в прошлом году был зафиксирован в Альфа-Банке.