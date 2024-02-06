Как сделать ремонт квартиры и сэкономить? Рекомендации

Исходя из типа ремонта, можно приступать к планированию времени и бюджета. Если вы живете в новостройке, то расходы на демонтаж в квартире учитывать не нужно — это обязан покрывать сам застройщик. То, что уже включено в стоимость квартиры, можно не указывать в расчетах. Стоимость ремонта может зависеть и от сложности элементов — к примеру, лепнина или высокие потолки потребуют больше средств.