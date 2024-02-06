Как сделать ремонт квартиры и сэкономить? Рекомендации

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:47
Для начала оцените состояние квартиры и объем работ. Если вам не нужно выравнивать стены, окна не пропускают холодный воздух, а трубы исправно работают, то можно ограничиться косметическим ремонтом. Нужно будет заменить отделку — обои, ламинат, покрасить потолок, пишет newia.ru.
Если вы столкнулись с серьезными проблемами — треснутыми стенами, неисправной электрикой или сантехникой — то нужно делать капитальный ремонт. Возможно, придется полностью заменить отделку, окна и двери, а также выровнять стены. Это будет стоить довольно дорого.
Частичный ремонт понадобится в случае, если в квартире есть небольшие проблемы. Например, вам нужно поменять только сантехнику или сделать перепланировку комнат.
Исходя из типа ремонта, можно приступать к планированию времени и бюджета. Если вы живете в новостройке, то расходы на демонтаж в квартире учитывать не нужно — это обязан покрывать сам застройщик. То, что уже включено в стоимость квартиры, можно не указывать в расчетах. Стоимость ремонта может зависеть и от сложности элементов — к примеру, лепнина или высокие потолки потребуют больше средств.
Для расчета стоимости материалов и работы мастеров нужно знать метраж помещений — площадь пола, стен и потолка. Площадь пола, как правило, указана в плане квартиры, ее можно и рассчитать самостоятельно — для расчета в прямоугольной комнате умножьте длину на ширину. Если помещение имеет сложную форму, можно разбить его на квадраты или прямоугольники, посчитать их площади, а затем сложить. Для расчета площади стен сложите длины всех сторон комнаты и умножьте на высоту стен.
Здесь специалисты предлагают два варианта действий. В сложном варианте — определите, какие работы нужно выполнить и найдите в интернете информацию о стоимости услуг мастеров в вашем городе. Цены могут указать за 1 кв. м или одну штуку. Составьте таблицу, прописав в ней виды работ, цену за единицу, объем работ или общую стоимость.
В простом варианте пригласите к себе домой мастеров или специалиста по составлению сметы. Расскажите им, какие работы хотите видеть и попросите подсчитать, во сколько это обойдется. После этого детально изучите смету и убедитесь, что все работы указаны корректно и не нужных вам в перечне нет.