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Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Как сделать ремонт квартиры и сэкономить? Рекомендации

Как сделать ремонт квартиры и сэкономить? Рекомендации

6 февраля 2024, 06:21
Фото: fusionbrain.ai
Ремонт квартиры — это долгое и дорогое мероприятие. Как сделать этот процесс более легким и не потерять деньги?

Определитесь с типом ремонта

Для начала оцените состояние квартиры и объем работ. Если вам не нужно выравнивать стены, окна не пропускают холодный воздух, а трубы исправно работают, то можно ограничиться косметическим ремонтом. Нужно будет заменить отделку — обои, ламинат, покрасить потолок, пишет newia.ru.

Если вы столкнулись с серьезными проблемами — треснутыми стенами, неисправной электрикой или сантехникой — то нужно делать капитальный ремонт. Возможно, придется полностью заменить отделку, окна и двери, а также выровнять стены. Это будет стоить довольно дорого.

Частичный ремонт понадобится в случае, если в квартире есть небольшие проблемы. Например, вам нужно поменять только сантехнику или сделать перепланировку комнат.

Исходя из типа ремонта, можно приступать к планированию времени и бюджета. Если вы живете в новостройке, то расходы на демонтаж в квартире учитывать не нужно — это обязан покрывать сам застройщик. То, что уже включено в стоимость квартиры, можно не указывать в расчетах. Стоимость ремонта может зависеть и от сложности элементов — к примеру, лепнина или высокие потолки потребуют больше средств.

Рассчитайте площадь поверхностей

Для расчета стоимости материалов и работы мастеров нужно знать метраж помещений — площадь пола, стен и потолка. Площадь пола, как правило, указана в плане квартиры, ее можно и рассчитать самостоятельно — для расчета в прямоугольной комнате умножьте длину на ширину. Если помещение имеет сложную форму, можно разбить его на квадраты или прямоугольники, посчитать их площади, а затем сложить. Для расчета площади стен сложите длины всех сторон комнаты и умножьте на высоту стен.

Составьте смету

Здесь специалисты предлагают два варианта действий. В сложном варианте — определите, какие работы нужно выполнить и найдите в интернете информацию о стоимости услуг мастеров в вашем городе. Цены могут указать за 1 кв. м или одну штуку. Составьте таблицу, прописав в ней виды работ, цену за единицу, объем работ или общую стоимость.

В простом варианте пригласите к себе домой мастеров или специалиста по составлению сметы. Расскажите им, какие работы хотите видеть и попросите подсчитать, во сколько это обойдется. После этого детально изучите смету и убедитесь, что все работы указаны корректно и не нужных вам в перечне нет.

Способы расчета сметы

  1. По хронологии. Работы в перечне указываются в порядке выполнения. Заказчику удобнее отследить прогресс в выполнении ремонта, а также планировать оплату рабочим и закупку материалов.
  2. По этапам строительства. Смета делится на отдельные этапы — например, грубая и чистовая отделка. Такой подход позволяет оценить состояние квартиры после каждого этапа и внести корректировки, если это необходимо.
  3. По комнатам. При планировании ремонта только в отдельных помещениях удобнее будет составить смету отдельно для каждой комнаты. Но важно правильно рассчитать расход материалов, учитывать их остатки после ремонта одной комнаты при составлении сметы на следующую.
  4. По видам работ. Сметы составляются отдельно для каждого вида работ, что позволяет более объективно оценить расходы и контролировать выполнение ремонта.
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#Недвижимость#Общество#Ремонт#Ремонт квартир
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