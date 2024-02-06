Клиенты «Т Плюс» в Пермском крае получили квитанции на оплату отопления за январь

Если у клиентов имеются дополнительные вопросы по начислениям за тепло и горячую воду, то для получения консультаций и уточнений необходимо обращаться в свой расчетно-кассовый центр (РКЦ): «КРЦ-Прикамье», «Инкомус» или «Пермэнергосбыт». Это специализированные организации, которые занимаются обслуживанием клиентов-физических лиц. Обращение можно оставить на сайтах РКЦ в разделе обратной связи, либо по телефонам, которые указаны на сайтах. Каждая заявка клиента рассматривается индивидуально и ни одна из них не остается без ответа. Контактные данные РКЦ можно найти на квитанции за тепло и горячую воду.