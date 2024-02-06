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Крупнейший видеохостинг планеты заблокировал канал «Вести Пермь»

Крупнейший видеохостинг планеты заблокировал канал «Вести Пермь»

6 февраля 2024, 17:30
Фото: Скриншот YouTube
Сегодня исчез доступ к более чем 40 каналам филиалов ВГТРК.

Видеохостинг YouTube закрыл доступ к каналу ГТРК «Пермь» «Вести Пермь». На канале размещались выпуски новостей и тематические программы ГТРК. Первыми на блокировку обратили внимание в «Коммерсант-Прикамье».

По информации федеральных СМИ сегодня хостинг, принадлежащий Google, заблокировал более 40 каналов региональных филиалов ВГТРК. Представители ВГТРК считают, что блокировка произошла из-за политической позиции видеохостинга, противоречащей информационной политике российских каналов.

Директор пермского ГТРК Игорь Южанинов сообщил «Коммерсант-Прикамье», что видеохостинг о блокировке не предупреждал. «О причинах можно только догадываться. Возможно, они политические. Не мы первые, не мы последние. Рекомендую нашим зрителям заходить к нам на сайт. Там можно посмотреть свежие выпуски новостей и найти архив», — цитирует издание Южанинова.

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#Политика#Военная операция на Украине#Технологии#Блокировка#Вести
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