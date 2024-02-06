Крупнейший видеохостинг планеты заблокировал канал «Вести Пермь»

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Видеохостинг YouTube закрыл доступ к каналу ГТРК «Пермь» «Вести Пермь». На канале размещались выпуски новостей и тематические программы ГТРК. Первыми на блокировку обратили внимание в «Коммерсант-Прикамье».
По информации федеральных СМИ сегодня хостинг, принадлежащий Google, заблокировал более 40 каналов региональных филиалов ВГТРК. Представители ВГТРК считают, что блокировка произошла из-за политической позиции видеохостинга, противоречащей информационной политике российских каналов.
Директор пермского ГТРК Игорь Южанинов сообщил «Коммерсант-Прикамье», что видеохостинг о блокировке не предупреждал. «О причинах можно только догадываться. Возможно, они политические. Не мы первые, не мы последние. Рекомендую нашим зрителям заходить к нам на сайт. Там можно посмотреть свежие выпуски новостей и найти архив», — цитирует издание Южанинова.