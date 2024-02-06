Крупнейший видеохостинг планеты заблокировал канал «Вести Пермь»

Директор пермского ГТРК Игорь Южанинов сообщил «Коммерсант-Прикамье», что видеохостинг о блокировке не предупреждал. «О причинах можно только догадываться. Возможно, они политические. Не мы первые, не мы последние. Рекомендую нашим зрителям заходить к нам на сайт. Там можно посмотреть свежие выпуски новостей и найти архив», — цитирует издание Южанинова.