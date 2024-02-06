«Ленфильм» открыл прием заявок на III сезон сценарной лаборатории

Заявку может подать режиссер-дебютант, как в паре со сценаристом, так и самостоятельно. Для этого необходимо иметь минимум один снятый фильм, в том числе короткометражный. В шорт-листе конкурса будет 30 авторов, его опубликуют в начале мая. А в середине мая станет известен финальный список участников.