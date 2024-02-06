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«Ленфильм» открыл прием заявок на III сезон сценарной лаборатории

«Ленфильм» открыл прием заявок на III сезон сценарной лаборатории

6 февраля 2024, 11:24
Стало известно о том, что состоится третий сезон лаборатории «Ленфильм-дебют». Прошедшие отбор участники смогут целый год разрабатывать свои сценарии для дебютных полнометражных фильмов под руководством российских кинематографистов на безвозмездной основе. Заявки принимаются до 31 марта.

Заявку может подать режиссер-дебютант, как в паре со сценаристом, так и самостоятельно. Для этого необходимо иметь минимум один снятый фильм, в том числе короткометражный. В шорт-листе конкурса будет 30 авторов, его опубликуют в начале мая. А в середине мая станет известен финальный список участников.

Всего в рамках обучения будут проведены 3 рабочие сессии — в июне, сентябре и декабре. Конкурсанты будут посещать лекции и семинары, работать с кураторами на «Ленфильме». Работа с каждым автором будет индивидуальной.

На завершающем этапе работы лаборатории состоится презентация проектов киноэкспертам — представителям кинокомпаний т фондов поддержки кино, Минкульта, продюсерам. Один из проектов будет воплощён «Ленфильмом».

Генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков заявил, что лаборатория доказала эффективность, поэтому и было принято решение начать третий сезон. По итогам второго сезона студия намерена снять фильм по проекту Нины Воловой «Фейерверки днём». Также Щербаков поблагодарил Минкульт за поддержку лаборатории.

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