Лже-коммунальщики вновь начали рассылать в Перми уведомления о поверке счетчиков

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В новом году лже-коммунальщики под новым названием рассылают в Перми уведомление о поверке приборов учёта. Жители микрорайона Юбилейный обнаружили в почтовых ящиках уведомления от организации «Уч. №1 ЖилСервис», сообщает «НОВОГОР-Прикамье».
Номер телефона для оформления заявки совпадает с номером из извещения/уведомления, которое ранее горожане получали от некой организации «ЖКС Сервис Пермь». Эта же структура ранее называлась «Центр Метрологии ЖКХ», до этого — «Центральная служба учета ресурсов» и «Единая информационная служба ЖКХ г. Перми». Номера телефонов данных организаций совпадают. Листовки «Единой информационной службы ЖКХ г. Перми» по решению суда запрещено распространять. Требование Пермского УФАС России было удовлетворено в октябре 2020 года.
Извещения напечатаны в стиле официального документа, но на самом деле являются лишь рекламным объявлением. Для усиления воздействия на впечатлительных жильцов извещения снабжают QR кодом, ссылаются на ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений» и госреестр ФГИС «АРШИН», а также печатают таблицу с примерами высоких платежей по нормативу и с повышающим коэффициентом. Кстати, по QR коду открывается сайт Росприроднадзора — Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, которая к поверке приборов учёта отношения не имеет.
В «НОВОГОРе» напоминают пермякам, что на рынке услуг поверки индивидуальный приборов учета могут действовать мошенники, и рекомендуют быть внимательными при общении с теми, кто пытается навязать дорогостоящую услугу по поверке приборов учёта. По данным «НОВОГОРа», стоимость поверки одного прибора учета воды не может превышать 600 рублей.
Период, через который необходимо поверять счётчик, указан в паспорте каждого прибора. Этой информацией владеет также организация, выставляющая квитанции на оплату воды. Потребители, которые получают квитанцию за воду от ООО «НОВОГОР-Прикамье», могут увидеть даты следующей поверки для каждого прибора учёта на лицевой стороне квитанции в нижнем правом углу. Сделать заявку на поверку можно в любой лицензированной организации.