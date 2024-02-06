Лже-коммунальщики вновь начали рассылать в Перми уведомления о поверке счетчиков

Извещения напечатаны в стиле официального документа, но на самом деле являются лишь рекламным объявлением. Для усиления воздействия на впечатлительных жильцов извещения снабжают QR кодом, ссылаются на ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений» и госреестр ФГИС «АРШИН», а также печатают таблицу с примерами высоких платежей по нормативу и с повышающим коэффициентом. Кстати, по QR коду открывается сайт Росприроднадзора — Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, которая к поверке приборов учёта отношения не имеет.