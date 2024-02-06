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Updated Сегодня, 05:06

Пермский краевой суд оставил в силе приговор женщине за убийство отца

Не помнит, как убивала отца. Жительница Прикамья не смогла изменить приговор

6 февраля 2024, 05:04
Фото: 1MI

Пермский краевой суд оставил в силе приговор женщине за убийство отца

Подсудимая рассказывала, что ее отец применял насилие к родным.

Жительница деревни Малые Кусты Куединского района не смогла изменить приговор за убийство. В ночь с 22 на 23 августа прошлого года дочь выпивала спиртное вместе с отцом, а затем они поссорились. В порыве гнева женщина схватила табурет и умышленно ударила мужчину по голове, а затем схватила нож и нанесла ему еще несколько ударов в область спины. В результате пострадавший скончался.

По словам дочери, она не хотела убивать отца. Девушка не помнит, как мужчина получил ранения, так как пила водку. Обвиняемая рассказал, что у ее отца был буйный нрав, он избивал ее и мать, а также воспитывал внуков методом «кнута».

Как рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда (здесь осужденная обжаловала приговор Куединского районного суда), суд учел характер и степень общественной опасности преступления, а также наличие отягчающих и смягчающих обстоятельств. Девушку признали виновной в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и отправили в исправительную колонию общего режима на срок 5,5 лет.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Убийство
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