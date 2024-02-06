Не помнит, как убивала отца. Жительница Прикамья не смогла изменить приговор

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Жительница деревни Малые Кусты Куединского района не смогла изменить приговор за убийство. В ночь с 22 на 23 августа прошлого года дочь выпивала спиртное вместе с отцом, а затем они поссорились. В порыве гнева женщина схватила табурет и умышленно ударила мужчину по голове, а затем схватила нож и нанесла ему еще несколько ударов в область спины. В результате пострадавший скончался.
По словам дочери, она не хотела убивать отца. Девушка не помнит, как мужчина получил ранения, так как пила водку. Обвиняемая рассказал, что у ее отца был буйный нрав, он избивал ее и мать, а также воспитывал внуков методом «кнута».
Как рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда (здесь осужденная обжаловала приговор Куединского районного суда), суд учел характер и степень общественной опасности преступления, а также наличие отягчающих и смягчающих обстоятельств. Девушку признали виновной в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и отправили в исправительную колонию общего режима на срок 5,5 лет.