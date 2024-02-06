Не помнит, как убивала отца. Жительница Прикамья не смогла изменить приговор

Жительница деревни Малые Кусты Куединского района не смогла изменить приговор за убийство. В ночь с 22 на 23 августа прошлого года дочь выпивала спиртное вместе с отцом, а затем они поссорились. В порыве гнева женщина схватила табурет и умышленно ударила мужчину по голове, а затем схватила нож и нанесла ему еще несколько ударов в область спины. В результате пострадавший скончался.