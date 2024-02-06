«Непростой продукт». Производство футбольных бутс в Прикамье перенесли на март

По словам Тарасенко, в производстве обуви есть свои каноны, которых приходится придерживаться. Футбольные бутсы — это «достаточно непростой продукт», который затратен как в денежном, так и временном плане. Руководитель компании заявил, что опыт производства футбольных бутс был утерян, ведь их производили только в СССР, а потом перестали. Поэтому пришлось восстанавливать всю технологию по крупицам.