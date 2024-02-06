«Непростой продукт». Производство футбольных бутс в Прикамье перенесли на март

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Пермский производитель спортивной и туристической и спортивной обуви, компания «ТРЕК», займется изготовлением футбольных бутс позже, чем обещала. Генеральный директор компании «ТРЕК» Алексей Тарасенко рассказал изданию «РБК Пермь», что сроки перенесли на март текущего года из-за сложностей в производстве. Ранее краевые власти анонсировали, что футбольные бутсы начнут изготавливать до конца прошлого года.
По словам Тарасенко, в производстве обуви есть свои каноны, которых приходится придерживаться. Футбольные бутсы — это «достаточно непростой продукт», который затратен как в денежном, так и временном плане. Руководитель компании заявил, что опыт производства футбольных бутс был утерян, ведь их производили только в СССР, а потом перестали. Поэтому пришлось восстанавливать всю технологию по крупицам.
Сейчас производителей футбольной обуви в России нет. Компания «ТРЕК» рассчитывает занять свободную нишу и готовится к запуску массового производства.