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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Производство футбольных бутс в Прикамье перенесли на март 2024 года

«Непростой продукт». Производство футбольных бутс в Прикамье перенесли на март

6 февраля 2024, 10:55
Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Производство футбольных бутс в Прикамье перенесли на март 2024 года

Сейчас в России нет фабрик, которые занимались бы изготовлением этой обуви.

Пермский производитель спортивной и туристической и спортивной обуви, компания «ТРЕК», займется изготовлением футбольных бутс позже, чем обещала. Генеральный директор компании «ТРЕК» Алексей Тарасенко рассказал изданию «РБК Пермь», что сроки перенесли на март текущего года из-за сложностей в производстве. Ранее краевые власти анонсировали, что футбольные бутсы начнут изготавливать до конца прошлого года.

По словам Тарасенко, в производстве обуви есть свои каноны, которых приходится придерживаться. Футбольные бутсы — это «достаточно непростой продукт», который затратен как в денежном, так и временном плане. Руководитель компании заявил, что опыт производства футбольных бутс был утерян, ведь их производили только в СССР, а потом перестали. Поэтому пришлось восстанавливать всю технологию по крупицам.

Сейчас производителей футбольной обуви в России нет. Компания «ТРЕК» рассчитывает занять свободную нишу и готовится к запуску массового производства.

В Прикамье до конца года хотят запустить производство футбольных бутс
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#Спорт#Общество#Пермь
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