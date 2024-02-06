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Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

Объем розничной торговли в Прикамье за год вырос на 3,7%

Объем розничной торговли в Прикамье за год вырос на 3,7%

6 февраля 2024, 04:42
Фото: properm.ru
В то же время объем оборота общепита вырос на 13,3%.

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — декабре 2023 года сложился в сумме 713,9 млрд рублей. Это составляет 103,7% к соответствующему периоду прошлого года, сообщают в Пермьстате.

Оборот общественного питания в Пермском крае за истекший период составил 36,7 млрд рублей. Это на 13,3% выше показателя 2022 года.

Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 января 2024 года составил 43 млрд рублей, что соответствует 35 дням торговли.

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#Экономика#Торговля#Статистика#Общепит#Розничная торговля
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