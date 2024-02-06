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Обвиняемого во взятках на 160 миллионов экс-сотрудника ФСБ оставили в СИЗО

Обвиняемого во взятках на 160 миллионов экс-сотрудника ФСБ оставили в СИЗО

6 февраля 2024, 14:25
Фото: properm.ru
Адвокаты майора спецслужбы Григория Царегородцева сегодня ходатайствовали о замене ареста в СИЗО на более мягкую меру пресечения.

Судья Пермского военного гарнизонного суда Дмитрий Малмыгин отклонил ходатайство адвокатов обвиняемого во взятке в 160 млн рублей бывшего сотрудника ФСБ Григория Царегородцева. Он и его адвокаты сегодня, 6 февраля, ходатайствовали о замене содержания в СИЗО на более мягкую меру пресечения. Государственный обвинитель Александр Сладков выступал против отмены ареста в СИЗО.

Защитники подсудимого Дмитрий Рощин и Светлана Кропотина просили назначить своему доверителю более мягкую меру пресечения. Сам Царегородцев при заявлении ходатайства указал, что после этапирования из московского следственного изолятора в пермское СИЗО-1 ему обещали предоставить возможность консультации медиков, но он не получал помощи врачей, хотя в ней нуждается.

Адвокаты в ходатайстве просили назначить Царегородцеву либо домашний арест в квартире, где он проживает с семьей. Либо — выпустить его под залог, в качестве залога была предложена доля в пермской квартире стоимостью в 1,2 млн рублей. По словам адвокатов, вся квартира, принадлежащая на общедолевом участии подсудимому и его родственникам, была оценена в 4,6 млн рублей.

Сегодня в Пермском военном гарнизонном суде начали рассматривать по существу уголовное дело в отношении Царегородцева. Бывший сотрудник спецслужбы обвиняется в получении взятки от обвиняемых по делу «русских хакеров» Александра Ковалева и Владислава Гилева взяток на общую сумму в 160 млн рублей. Царегородцев частично признал вину, он не согласен с квалификацией преступления и считает, что он совершил мошенничество.

В Перми начали рассматривать дело экс-сотрудника ФСБ о взятке в 160 миллионов
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