Обвиняемого во взятках на 160 миллионов экс-сотрудника ФСБ оставили в СИЗО

Адвокаты в ходатайстве просили назначить Царегородцеву либо домашний арест в квартире, где он проживает с семьей. Либо — выпустить его под залог, в качестве залога была предложена доля в пермской квартире стоимостью в 1,2 млн рублей. По словам адвокатов, вся квартира, принадлежащая на общедолевом участии подсудимому и его родственникам, была оценена в 4,6 млн рублей.