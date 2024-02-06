Пересел на заднее сидение в присутствии полицейских. Осуждён пьяный угонщик из Губахи

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Вынесен приговор жителю Губахи, который в пьяном виде на чужой машине ездил по дорогам Прикамья. При этом мужчина пытался «обмануть» инспекторов ГИБЛЛ при задержании, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В августе прошлого года в ночное время сотрудники Госавтоинспекции патрулировали на автодороге Кунгур−Соликамск. Полицейские остановили автомобиль «Шевроле» для проверки документов. Однако водитель не имел ни документов на машину, ни водительского удостоверения. В связи с этим мужчина посчитал единственно верным решением пересесть на заднее сидение на глазах у опешивших инспекторов. В связи с очевидными признаками опьянения нарушителя отстранили от управления и сопроводили в патрульный автомобиль.
Полицейские установили, что 33-летний местный житель угнал транспортное средство у знакомой. Женщина накануне доверила ему свой автомобиль с ключами для ремонта. Мужчина без ведома хозяйки уехал в соседний поселок. Там в компании друзей осужденный выпивал. Обратный путь прервали госавтоинспекторы. В ходе освидетельствования выяснилось, что количество этилового спирта в выдыхаемом воздухе водителя составило 0,97 мг/л, что в разы превысило допустимую норму. При этом, фигурант ранее уже был лишен права управления за нетрезвую езду.
При оформлении губахинец вел себя неадекватно. Не стесняясь видеосъемки, мужчина просил «закрыть его на 15 суток».
Суд приговорил мужчину к 1 году 11 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, горе-водителя лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года.