Пересел на заднее сидение в присутствии полицейских. Осуждён пьяный угонщик из Губахи

В августе прошлого года в ночное время сотрудники Госавтоинспекции патрулировали на автодороге Кунгур−Соликамск. Полицейские остановили автомобиль «Шевроле» для проверки документов. Однако водитель не имел ни документов на машину, ни водительского удостоверения. В связи с этим мужчина посчитал единственно верным решением пересесть на заднее сидение на глазах у опешивших инспекторов. В связи с очевидными признаками опьянения нарушителя отстранили от управления и сопроводили в патрульный автомобиль.