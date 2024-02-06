Пермь взбудоражило видео, на котором студент бьет преподавателя стулом. Но зря

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В Перми распространяется странное видео, где один парень бьет стулом другого. В соцсетях пишут: «Сегодня на уроке взбешённый студент ударил преподавателя стулом за отказ убирать пропуски по учебе. Преподаватель пытался его успокоить, но не получилось, не ожидал удара».
Инцидент якобы произошел в авиационном техникуме. Изданию perm.aif.ru в техникуме пояснили, что это было не у них: «Не наш зал, не наши дети, не наш преподаватель. Это всё фейк».
Свою проверку уже начал городской департамент образования, чтобы выяснить, являются ли настоящими события в видео. Само видео выглядит постановочным — окружающие никак не реагируют на удар студента по другому участнику видео, они продолжают стоять практически неподвижно. Это нельзя назвать естественной реакцией. Перед ударом парень театрально просит прощения.
Вдобавок, есть несколько комментариев студентов, которые утверждают, что инцидента на самом деле не было: «Это мой однокурсник. Никого он специально не бил, это пара сценического боя».
Информацию Properm.ru подтвердил один из участников видео, преподаватель Пермского краевого колледжа культуры и искусства: «Это постановка — урок по сценическому движению».