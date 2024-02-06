Пермские власти выбрали компанию для уничтожения техники Apple

Администрация Перми нашла компанию, которая утилизирует смартфоны, мониторы и ноутбуки. Речь идет о гаджетах брендов: Samsung, Apple, Asus, Lenovo, Nokia. Победителю аукциона нужно будет утилизировать 26 гаджетов. При этом технику обязательно нужно уничтожить, забирать ее себе нельзя. А ценные металлы, если их обнаружат после утилизации, нужно сдать. Доход от них компания обязана передать чиновникам.