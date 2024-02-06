Пермские власти выбрали компанию для уничтожения техники Apple

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Администрация Перми нашла компанию, которая утилизирует смартфоны, мониторы и ноутбуки. Речь идет о гаджетах брендов: Samsung, Apple, Asus, Lenovo, Nokia. Победителю аукциона нужно будет утилизировать 26 гаджетов. При этом технику обязательно нужно уничтожить, забирать ее себе нельзя. А ценные металлы, если их обнаружат после утилизации, нужно сдать. Доход от них компания обязана передать чиновникам.
На аукцион подали заявки шесть компаний. В итоге начальная цена выполнения работ упала с 6,7 тыс. рублей до 1,2 тыс. Контракт получило ООО «Ай Ти ЭМ», компания предложила выполнить работы за 1,2 тыс. рублей.
По данным Rusprofile, ООО зарегистрировано в Перми в 2009 году. Основной вид деятельности — обработка и утилизация опасных отходов. Из анализа других госконтрактов организации видно, что она занимается утилизацией оборудования не только из Перми, но и для других регионов. Например, для Смоленска или Москвы.