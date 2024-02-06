Пермский ТЮЗ отменил спектакль «Еврейское счастье» по пьесе Людмилы Улицкой

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:44
Пермский театр юного зрителя отменил спектакль «Еврейское счастье», поставленный по пьесе Людмилы Улицкой. Мероприятие должно было состояться сегодня, 6 февраля, но его заменили на постановку «Прибайкальская кадриль».
На сайте ТЮЗа сообщается, что спектакль «Еврейское счастье» заменен, приобретенные ранее билеты действительны. При желании билеты можно вернуть, их цену компенсируют в полном объеме.
На прошлой неделе, 31 января 2024 года, была обнародована запись разговора пранкеров Лексуса и Вована с писательницей, где она поделилась, что гонорары за ее произведения «идут в Украину». В ходе диалога она пожелала Крыму выйти из состава России. После этого издательство АСТ решило приостановить ей авторские отчисления.
Директор ТЮЗа Артем Агеев сообщил изданию «Абзац», что окончательного решения по спектаклю нет. «Пока подождем результатов оценки компетентными органами высказываний Улицкой. Нам остается только ждать. Мы в этом плане заложники ситуации», — говорит Агеев.