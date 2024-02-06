properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

Пермский ТЮЗ отменил спектакль «Еврейское счастье» по пьесе Людмилы Улицкой

Пермский ТЮЗ отменил спектакль «Еврейское счастье» по пьесе Людмилы Улицкой

6 февраля 2024, 05:33
Фото: properm.ru
Руководство театра сообщает, что окончательного решения по спектаклю нет.

Пермский театр юного зрителя отменил спектакль «Еврейское счастье», поставленный по пьесе Людмилы Улицкой. Мероприятие должно было состояться сегодня, 6 февраля, но его заменили на постановку «Прибайкальская кадриль».

На сайте ТЮЗа сообщается, что спектакль «Еврейское счастье» заменен, приобретенные ранее билеты действительны. При желании билеты можно вернуть, их цену компенсируют в полном объеме.

На прошлой неделе, 31 января 2024 года, была обнародована запись разговора пранкеров Лексуса и Вована с писательницей, где она поделилась, что гонорары за ее произведения «идут в Украину». В ходе диалога она пожелала Крыму выйти из состава России. После этого издательство АСТ решило приостановить ей авторские отчисления.

Директор ТЮЗа Артем Агеев сообщил изданию «Абзац», что окончательного решения по спектаклю нет. «Пока подождем результатов оценки компетентными органами высказываний Улицкой. Нам остается только ждать. Мы в этом плане заложники ситуации», — говорит Агеев.

Читайте также:
Мюзикл, премьера которого состоялась в Пермском ТЮЗе, обвинили в низком патриотизмеФСБ проводит выемку документов в Пермском ТЮЗе
#Украина#Россия#Крым#Артем агеев#Спектакль#Издательство аст#Оценка#Заложники#Русские#Компетентные органы#Пермский ТЮЗ#Осудившая СВО#Людмила Улицкая#Еврейское счастье#Прибайкальская кадриль#Абзац#Гонорары#Авторские отчисления#Директор ТЮЗа#Ждать
Подпишитесь
В Перми начали рассматривать дело экс-сотрудника ФСБ о взятке в 160 миллионов
Сегодня, 08:31
В Пермском крае глава округа захватил часть берега и перекрыл соседям вход в их дом
Сегодня, 06:22
Сильный снег ожидается в Пермском крае
Сегодня, 08:24
Глава СК России поручил возбудить дело после нападения собаки на девочку в Перми
Сегодня, 08:00
У сидящего в СИЗО экс-депутата Прикамья имеются дом и 15 счетов в банках
Сегодня, 07:08
Приставы арестовали помещения в пермском БЦ «Синица» за долги в 5 миллионов рублей
Сегодня, 06:49