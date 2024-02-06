Пермский ТЮЗ отменил спектакль «Еврейское счастье» по пьесе Людмилы Улицкой

На прошлой неделе, 31 января 2024 года, была обнародована запись разговора пранкеров Лексуса и Вована с писательницей, где она поделилась, что гонорары за ее произведения «идут в Украину». В ходе диалога она пожелала Крыму выйти из состава России. После этого издательство АСТ решило приостановить ей авторские отчисления.