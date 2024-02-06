Пермского криминального авторитета начнут судить за «назначение» через неделю

Мусин отбывал наказание в соликамской ФКУ ИК-9, восемь лет колонии он получил за сбыт наркотиков в особо крупном размере в 2016 году, приговор был вынесен Дзержинским судом. Тогда рассматривалось дело о крупном наркокартеле. До этого он был дважды судим, в 2014 году в том же суде он получил три года условного наказания за покупку наркотика.