Пермского криминального авторитета начнут судить за «назначение» через неделю

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Назначена дата первого, предварительного заседания по уголовному делу в отношении криминального авторитета Марата «Марика» Мусина», рассказали журналисту Properm.ru в пресс-службе Пермского краевого суда. Оно состоится уже на следующей неделе, 13 февраля. Из картотеки дела видно, что заседание пройдет в закрытом режиме.
Уголовное дело в отношении «положенца» будет рассматривать судья Сергей Коробейников. Мусина судят за то, что он в 2021 году был назначен так называемым «положенцем». В криминальной иерархии это предыдущая ступень перед вором в законе.
49-летний мужчина обвиняется в получении высшего положения в преступной иерархии в одной из колоний Прикамья и участии в экстремистском сообществе (ст. 210.1 УК РФ и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Свою вину в преступлении обвиняемый не признает.
Мусин отбывал наказание в соликамской ФКУ ИК-9, восемь лет колонии он получил за сбыт наркотиков в особо крупном размере в 2016 году, приговор был вынесен Дзержинским судом. Тогда рассматривалось дело о крупном наркокартеле. До этого он был дважды судим, в 2014 году в том же суде он получил три года условного наказания за покупку наркотика.
По имеющимся данным, мужчину назначил «положенцем» незадолго перед своей смертью один из известных воров в законе. А задержали его уже по экстремистскому составу преступления зимой 2023 года на территории колонии, где он отбывал наказание. После чего и на период следствия его этапировали в пермское СИЗО.