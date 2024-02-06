Пермяк Глеб Писарев проходит по делу об избиении Алексея Шведа как свидетель

На прошлой неделе в Пресненском районном суде Москвы состоялось первое слушание по делу призера Олимпийский игр, чемпиона Евролиги и лучшего снайпера чемпионата Европы-2017 Алексея Шведа, на которого было совершено нападение поздно вечером 1 мая 2023 года рядом с рестораном на Большой Никитской улице в центре столицы. Одним из фигурантов дела проходил пермяк, студент МГИМО Глеб Писарев, сообщает «Спорт-Экспресс».