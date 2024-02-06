Пермяк Глеб Писарев проходит по делу об избиении Алексея Шведа как свидетель

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
На прошлой неделе в Пресненском районном суде Москвы состоялось первое слушание по делу призера Олимпийский игр, чемпиона Евролиги и лучшего снайпера чемпионата Европы-2017 Алексея Шведа, на которого было совершено нападение поздно вечером 1 мая 2023 года рядом с рестораном на Большой Никитской улице в центре столицы. Одним из фигурантов дела проходил пермяк, студент МГИМО Глеб Писарев, сообщает «Спорт-Экспресс».
Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), которое предполагает до семи лет лишения свободы, и части 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц/из хулиганских побуждений), наказание — до десяти лет лишения свободы.
5 мая 2023 года, Пресненский межрайонный суд арестовал Князя и Рамзина Амираслановых, также Глеба Писарева на два месяца. На следующий день был арестован и Юсуф Мирашуров.
За девять месяцев расследования дело фактически развалилось. Среди обвиняемых остался только Юсуф Мирашуров, который, по версии следствия, нанес самый серьезный удар Шведу. Еще трое подозреваемых, которые в июне 2023-го были отпущены из-под стражи под подписку о невыезде, теперь проходят в качестве свидетелей.
Инцидент, который был «на контроле во всех инстанциях», а почетный президент Единой лиги ВТБ, бывший глава администрации президента РФ Сергей Иванов говорил, что «уголовное дело для нападавших будет завершено наказанием по всей строгости».
На заседании, которое состоялось в прошлую среду, 31 января, стало известно, что следствие смягчило обвинение и последнему фигуранту дела Мирашурову, исключив из него хулиганство и классифицирующий признак «из хулиганских побуждений», и прекратило уголовное преследование троих подследственных. Теперь Князь Амирасланов, Глеб Писарев и Рамзин Амирасланов проходят по делу в качестве свидетелей.
19-летний Глеб Васильевич Писарев на момент конфликта — студент 1-го курса МГИМО. Он сын Василия Писарева, пермского бизнесмена, в прошлом собственника торгового дома «Кедр».
В судебном заседании летом прошлого года Глеб Писарев заявил, что вину не признает и возражает против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, просил суд избрать иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы.