Пермяк наказал обидчика через прокуратуру за оскорбления в личных сообщениях

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Жители Пермского края оштрафовали за оскорбление знакомого. По данным пресс-службы краевой прокуратуры, местный житель обратился к ним из-за того, что его оскорбил односельчанин. Оказалось, что во время конфликта обидчик отправил ему сообщения, в которых были выказывания, унижающие его честь и достоинства.
В итоге было возбуждено дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Мировой судья оштрафовал мужчину на 3 тыс. рублей. Максимальный штраф по этой части статьи составляет 5 тыс. рублей.