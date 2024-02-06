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Пермяк наказал обидчика через прокуратуру за оскорбления в личных сообщениях

Пермяк наказал обидчика через прокуратуру за оскорбления в личных сообщениях

6 февраля 2024, 04:00
Фото: Изображение Midjourney
Мужчину оштрафовали на 3 тыс. рублей.

Жители Пермского края оштрафовали за оскорбление знакомого. По данным пресс-службы краевой прокуратуры, местный житель обратился к ним из-за того, что его оскорбил односельчанин. Оказалось, что во время конфликта обидчик отправил ему сообщения, в которых были выказывания, унижающие его честь и достоинства.

В итоге было возбуждено дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Мировой судья оштрафовал мужчину на 3 тыс. рублей. Максимальный штраф по этой части статьи составляет 5 тыс. рублей.

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#Суд#Пермь#Прокуратура#Оскорбление
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