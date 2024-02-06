Пермяк наказал обидчика через прокуратуру за оскорбления в личных сообщениях

Жители Пермского края оштрафовали за оскорбление знакомого. По данным пресс-службы краевой прокуратуры, местный житель обратился к ним из-за того, что его оскорбил односельчанин. Оказалось, что во время конфликта обидчик отправил ему сообщения, в которых были выказывания, унижающие его честь и достоинства.