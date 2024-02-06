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Пермяк не смог слетать в Сочи из-за своего поведения в самолете. Что он сделал

Пермяк не смог слетать в Сочи из-за своего поведения в самолете. Что он сделал

6 февраля 2024, 10:39
Фото: properm.ru
Выводили пассажира из самолета полицейские.

27-летнего пермяка сняли с рейса Пермь — Сочи. Транспортных полицейских вызвали из-за того, что пермяк во время подготовки к полету курил в туалете. Командир воздушного судна отказал мужчине в перелете.

Полицейские задержали пассажира и доставили в дежурную часть. На него составили протоколы за курение, а также на нарушение правил поведения на воздушном транспорте. Сумма штрафа составила 2,5 тыс. рублей.

В транспортной полиции напоминают, что курение сигарет или вейпов в самолете запрещено. Это нужно для обеспечения безопасности пассажиров.

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#Аэропорт#Пермь#Большое савино#Аэропорт Большое Савино#Транспортная полиция
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