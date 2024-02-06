Пермяки не могут вернуться из Сочи из-за проливного дождя

Posted Сегодня, 02:47
Published Сегодня, 02:47
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Из-за непогоды задерживаются рейсы, связанные с Сочи. Рейс СУ 2914 Сочи — Пермь должен был прилететь 6 февраля в 4:55, но расчетное время прилета сейчас обозначено — 20:55. Вылететь рейс СУ 2915 Пермь — Сочи должен был в 7:10, однако сейчас расчетное время прилета — 21:35.
В Уральской транспортной прокуратуре сообщают, что виной всему погодные условия: проливной дождь, сильный ветер и грязевые потоки. Неблагоприятная погода в аэропорту Сочи наблюдается с вечера 5 февраля. По этой причине задержаны десятки рейсов.
Транспортная прокуратура контролирует соблюдение федеральных авиационных правил.