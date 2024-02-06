Победителям Югорского лыжного марафона выплатят более двух млн рублей призовых

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
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Updated Сегодня, 14:56
В первый день марафона будет распределена сумма в 1,6 миллиона рублей. Десять первых финишировавших участников будут награждены денежными призами. Призовой фонд для первых трех мест составит 400 тысяч, 200 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно. Оставшаяся сумма будет разыграна во второй день марафона. При этом вне зависимости от результата все участники любительского соревнования получат в качестве памятных подарков майки, шапки, значки и медали, передает inkazan.ru.
К началу февраля более тысячи человек подали заявки на участие в лыжной гонке. Регистрация была открыта до 5 февраля, и среди желающих побывать в Югре оказались граждане Казахстана и Эстонии. Возраст участников самый разнообразный: от 80-летних пенсионеров до малышей в сопровождении родителей.
В этом году в Югорском лыжном марафоне будут участвовать как профессиональные спортсмены, так и любители. В разные годы победителями марафона становились олимпийские чемпионы, такие как Александр Легков, Александр Большунов, Татьяна Сорина, Евгений Дементьев и Сергей Устюгов.
Представитель группы ВТБ и «Открытие» в Ханты-Мансийске Виталий Мосунов сообщил, что в этом году организаторы внедрят нововведение — семикилометровую «Ретрогонку», где используют винтажный лыжный инвентарь и будет нестандартный финиш в городском парке. Мосунов отметил, что для многих спортсменов-любителей Югорский марафон является ярким событием, завершающим лыжный сезон.