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Победителям Югорского лыжного марафона выплатят более двух млн рублей призовых

Победителям Югорского лыжного марафона выплатят более двух млн рублей призовых

6 февраля 2024, 14:56
Фото: предоставлены Группой ВТБ
Благодаря содействию группы ВТБ, которая выступает соорганизатором Югорского лыжного марафона в Ханты-Мансийске, победители соревнования разделят призовой фонд гонки в размере 2,3 миллиона рублей. Забег состоится 6 и 7 апреля 2024 года.

В первый день марафона будет распределена сумма в 1,6 миллиона рублей. Десять первых финишировавших участников будут награждены денежными призами. Призовой фонд для первых трех мест составит 400 тысяч, 200 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно. Оставшаяся сумма будет разыграна во второй день марафона. При этом вне зависимости от результата все участники любительского соревнования получат в качестве памятных подарков майки, шапки, значки и медали, передает inkazan.ru.

К началу февраля более тысячи человек подали заявки на участие в лыжной гонке. Регистрация была открыта до 5 февраля, и среди желающих побывать в Югре оказались граждане Казахстана и Эстонии. Возраст участников самый разнообразный: от 80-летних пенсионеров до малышей в сопровождении родителей.

В этом году в Югорском лыжном марафоне будут участвовать как профессиональные спортсмены, так и любители. В разные годы победителями марафона становились олимпийские чемпионы, такие как Александр Легков, Александр Большунов, Татьяна Сорина, Евгений Дементьев и Сергей Устюгов.

Представитель группы ВТБ и «Открытие» в Ханты-Мансийске Виталий Мосунов сообщил, что в этом году организаторы внедрят нововведение — семикилометровую «Ретрогонку», где используют винтажный лыжный инвентарь и будет нестандартный финиш в городском парке. Мосунов отметил, что для многих спортсменов-любителей Югорский марафон является ярким событием, завершающим лыжный сезон.

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