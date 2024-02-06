Победителям Югорского лыжного марафона выплатят более двух млн рублей призовых

В первый день марафона будет распределена сумма в 1,6 миллиона рублей. Десять первых финишировавших участников будут награждены денежными призами. Призовой фонд для первых трех мест составит 400 тысяч, 200 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно. Оставшаяся сумма будет разыграна во второй день марафона. При этом вне зависимости от результата все участники любительского соревнования получат в качестве памятных подарков майки, шапки, значки и медали, передает inkazan.ru.