Пресс-службу мэрии Перми покидает еще один сотрудник

Ирина Рябухина работала в пресс-службе мэрии более 10 лет. «Это место, где я встретила настоящих друзей Наталью Шушпанову и Наталью Старкову. Я думала, что друзей заводят только в детстве и юности, ну там, в школе/университете, а оказалось, что и взрослым можно) Каждый день на Ленина, 23 мне было интересно, познавательно и бодро. Люди — классные. Пермь — лучший город Земли, искренне верю в это! Надеюсь, за время работы смогла обратить в свою веру еще кого-то», — пишет Рябухина в соцсетях.