Пресс-службу мэрии Перми покидает еще один сотрудник

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В пятницу, 9 февраля, последний день работы начальника информационного отдела информационно-аналитического управления мэрии Перми Ирины Рябухиной. Информация об этом появилась на ее личной странице во ВКонтакте. О причине ухода из мэрии и новом месте работы чиновницы пока неизвестно.
Ирина Рябухина работала в пресс-службе мэрии более 10 лет. «Это место, где я встретила настоящих друзей Наталью Шушпанову и Наталью Старкову. Я думала, что друзей заводят только в детстве и юности, ну там, в школе/университете, а оказалось, что и взрослым можно) Каждый день на Ленина, 23 мне было интересно, познавательно и бодро. Люди — классные. Пермь — лучший город Земли, искренне верю в это! Надеюсь, за время работы смогла обратить в свою веру еще кого-то», — пишет Рябухина в соцсетях.
В декабре прошлого года мэрию покинула глава пресс-службы Наталья Шушпанова. Она работала в городской администрации с 2009 года. «Спасибо, Эдуард Олегович, за возможность начать новую жизнь, и я иду дальше», — написала чиновница в соцсетях, возможно намекая на причину ее ухода.